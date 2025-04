«Vivía en la calle, me captaron al pedir asilo y me obligaron a prostituirme»

Suspenden por fallos técnicos la segunda sesión del juicio por trata de personas que se desarrollaba en la sección primera de la Audiencia Provincial de ... Granada. Durante la jornada de hoy estaba previsto la declaración como testigos protegidos de mujeres explotadas sexualmente, pero solo se ha podido practicar una de las pruebas. La sala ha reproducido una declaración preconstituida de una de las víctimas, donde identificaba a una de las acusadas como su proxeneta y narraba que la madame le obligaba a prostituirse con amenazas, consumo de medicamentos y la agredió en alguna ocasión.

En la causa están procesados ocho acusados -cinco mujeres y tres hombres- por pertenecer presuntamente a una red criminal dedicada a explotar sexualmente entre 2019 y 2021 a mujeres extranjeras en dos viviendas del Zaidín y Cúllar Vega, además de obligarlas a vender droga y viagra. La fiscalía solicita para ellos penas que suman 12 años de cárcel, les acusa de formar una agrupación delictiva dedicada al uso de estas viviendas como prostíbulos y como centros de distribución de droga a fin de obtener beneficios presuntamente tanto de los servicios sexuales realizados por las mujeres como de la venta de los estupefacientes.

Entre sollozos, la extrabajadora sexual respondió a las preguntas formuladas. «Nunca había ejercido antes la prostitución. Llegué a Europa con los ahorros que tenía y en Granada tuve que mendigar. Estaba en la calle. La conocí cuando fui a pedir asilo a la Subdelegación del Gobierno. Me ofreció techo y a cambio me dijo que solo tenía que hacer alterne. Estaba en la calle y dije que sí, pero después me obligó a prostituirme»,aseguró la testigo. La mujer subrayó que su madame la presionaba con amenazas y le obligaba a consumir pastillas para tranquilizarse. Además, destacó que en una ocasión la agredió para someterla. «Tenía que estar trabajando de 18.00 horas a 6.00 horas de la madrugada y si venía algún cliente fuera de ese horario había que atenderlo igualmente», matizó en la grabación reproducida ante la sala.

Protestas de los abogados

Por otra parte, señaló que la mayoría de sus ganancias se las quedaba su proxeneta. «El precio de los servicios se los quedaba la madame. De lo que ganaba yo solo veía 50 euros al día, el 70% iban para ella», añadió. De igual forma, afirmó que no tuvo que ofrecer o vender droga a los clientes. Sin embargo, en la grabación identifica a dos de los acusados, a la expareja de su proxeneta y a un amigo, como las personas que presuntamente facilitaban los estupefacientes en la casa de citas.

La segunda sesión se ha suspendido por fallos técnicos, entre el fastidio del tribunal y la defensa. La auxiliar ha tratado de conectar sin éxito y en numerosas ocasiones con las sedes desde donde estaba previsto que comparecieran las testigos protegidas. Solo se ha escuchado la prueba de una de las vi por unos segundos. La voz distorsionada e inteligible del agente que practicaba la prueba ha despertado risas de la audiencia pública que ha asistido como espectadores al juicio.

El magistrado, cansado de los infructuosos intentos, ha suspendido la sesión. Mañana durante la tercera fecha prevista donde declararán los agentes instructores del caso, se acordará con las defensas una nueva fecha para las testificales. Antes del fallo técnico, el tribunal ha suspendido cinco minutos la sesión para valorar si admitía algunas peticiones de las defensas. Los abogados han protestado porque las prácticas de las declaraciones se iban a celebrar en sede policial y consideran que perjudica a la libertad de las testigos para expresarse. La fiscal ha alegado que la declaración se producía en oficinas de extranjería que no están en la provincia.

El juez ha concluido que se citará a todas las testigos para comparecer en la sala el día que se determine en la próxima sesión. Dos de las defensas han solicitado además que la mujer que ha prestado declaración preconstituida comparezca también en sala, una petición que debe estudiar el tribunal.