Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raquel y su abogado, Javier López y García de la Serrana. Ideal

La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada

La familia del agente Arcos logra un hito con esta sentencia de la Audiencia Nacional que abre el camino a resarcir a otras familias, como las de los guardia civiles de Barbate

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:50

En la madrugada del 15 de octubre de 2018, un delincuente común apodado el Kiki mató de un disparo al guardia civil José Manuel Arcos, ... que estaba destinado en el cuartel de La Zubia. Aquella noche, Arcos había salido a patrullar con una agente en prácticas y tras una persecución que empezó a coche y acabó a pie, El Kiki mató al agente con su propia arma reglamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  3. 3 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  4. 4 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  5. 5 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  8. 8 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  9. 9

    Ganar bien vale un «eureka» del Granada
  10. 10

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada

La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada