Vithas Granada reúne a profesionales y pacientes para profundizar en el abordaje de las cefaleas y el dolor craneofacial Profesionales del hospital y del Instituto de Neurociencias Vithas organizan el 21 de octubre un Aula Salud en el centro dirigido a pacientes con cefaleas, y unas jornadas profesionales los días 22 y 23 del mismo mes en el Colegio Oficial de Médicos, a las que acudirán especialistas de Granada, Jaén y Madrid

La cefalea es uno de los principales motivos de consulta en atención primaria, urgencias y neurología. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), un 4% de la población española sufre dolor de cabeza más de 15 días al mes. Esta dolencia no solo implica sufrimiento físico, sino que también impacta en la productividad laboral y el bienestar emocional de quienes la padecen. El dolor craneofacial, por otro lado, engloba una serie de dolencias como la neuralgia de trigémino, que, sin ser tan frecuentes, pueden impactar de forma muy negativa en la vida de quienes lo padecen. En todos estos procesos el enfoque diagnóstico y terapéutico multidisciplinar es muy importante.

Bajo ese marco, el Hospital Vithas Granada y el Instituto de Neurociencias Vithas organizan una doble jornada dedicada al abordaje de estos problemas. El evento se dividirá en dos partes: una sesión divulgativa, o Vithas Aula Salud, para pacientes el martes 21 de octubre en el hospital, y unas jornadas profesionales los días 22 y 23 en el Colegio Oficial de Médicos de Granada.

Este tipo de encuentros, «son necesarios para mantenernos a la vanguardia en calidad asistencial, algo que repercute directamente en nuestros pacientes, en su salud y bienestar», asegura el gerente del hospital granadino, José Luis Salcedo.

Jornadas profesionales: actualización y enfoque multidisciplinar

Las jornadas del 22 y 23 de octubre están dirigidas a médicos de atención primaria, neurólogos, neuropsicólogos, neurocirujanos y otros especialistas del ámbito de las neurociencias, así como a aquellos involucrados en el tratamiento del dolor. El objetivo es actualizar conocimientos, explorar nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos, y fomentar una visión multidisciplinar en el tratamiento de las cefaleas y el dolor craneofacial.

El programa, promovido por los doctores del Hospital Vithas Granada, Ana Jimeno, neuróloga, y Ángel Horcajadas, coordinador de neurocirugía del centro y coordinador del Instituto de Neurociencias Vithas, contará con la participación de 15 especialistas de prestigio procedentes de hospitales de Granada, Jaén y Madrid.

El miércoles 22, el eje central serán las cefaleas. Se tratarán temas relacionados con el diagnóstico diferencial de los distintos tipos de cefaleas, así como el abordaje de las cefaleas en niños y en situaciones especiales como el embarazo y la lactancia. Se revisarán los últimos avances terapéuticos, incluyendo los quirúrgicos, con un panel de expertos que incluye neurólogos, neurocirujanos y anestesiólogos. Un día después, el jueves 23, se abordarán los retos ante el dolor craneofacial, los principales tratamientos y terapias farmacológicas y no farmacológicas frente a este dolor, así como el reto de un abordaje multidisciplinar en pacientes con dolor craneofacial persistente.

El Dr. Ángel Horcajadas asegura que «el objetivo de organizar encuentros profesionales como estos tiene, por un lado, un sentido divulgativo, acercando las especialidades al ámbito de la atención primaria con el objetivo de mejorar el diagnóstico de estas entidades. Y, por otro, el de potenciar una mayor coordinación entre especialistas para un diagnóstico certero y un tratamiento efectivo y sin dilación. Igualmente, es un compromiso con nuestros pacientes, para brindarles una atención cercana y de calidad que, en muchos casos, contribuya a mejorar su vida».

Vithas Aula Salud: información práctica para pacientes

La Dra. Ana Jimeno, además de participar en el programa profesional, será la encargada de ofrecer la charla dirigida a pacientes con cefaleas que se celebrará el día 21 de octubre en el hospital, titulada «Vivir mejor es posible. Estrategias y recursos para pacientes con migraña».

La especialista, explica que «es muy importante no normalizar el dolor de cabeza. En la consulta vemos a diario a personas con una vida muy limitada debido a las cefaleas, pero es fundamental ponerse en manos de profesionales para hacer un diagnóstico certero y buscar el tratamiento que mejor se adapta a ellos, como les contaré en la charla».

Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas. Confirmaciones por correo en comunicaciongranada@vithas.es o en mostradores del hospital.