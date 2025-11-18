Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vithas Andalucía impulsa la salud masculina con tecnología láser y robótica para el tratamiento de patologías urológicas

Con motivo del Día Mundial de la Salud del Hombre, los hospitales Vithas en Andalucía ponen en valor los avances en cirugía mínimamente invasiva

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:28

El Día Mundial de la Salud del Hombre, que se conmemora cada 19 de noviembre, busca promover la concienciación sobre la prevención, detección precoz y ... tratamiento de las enfermedades que afectan al varón, especialmente las relacionadas con la próstata, la función sexual y el envejecimiento saludable. En este contexto, los hospitales Vithas en Andalucía como Vithas Almería, Vithas Sevilla, Vithas Granada y Vithas Xanit Internacional destacan por su apuesta decidida por la tecnología médica de precisión y por la cirugía mínimamente invasiva, con el objetivo de ofrecer soluciones más seguras, eficaces y personalizadas.

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  10. 10

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones

