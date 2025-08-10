Una visita para comparar 'granadas'

Esther Guerrero Domingo, 10 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

Granada es el lugar elegido por nacionales y extranjeros para pasar sus vacaciones durante todo el año, incluso en verano. A pesar de las altas temperaturas, el encanto que desprenden sus calles y recovecos no deja indiferente a nadie. Estos 'valientes' se atreven a visitar la ciudad en pleno agosto motivados por los descubrimientos que les depara.

La nicaragüense Claire Badila es una de estas turistas que han decidido empaparse de la cultura de Granada y hacer una visita por el centro de la ciudad a pesar de la ola de calor que azota al sur de la Península.

«Como primera toma de contacto, me ha parecido impresionante; ha cumplido todas mis expectativas», cuenta Claire. Además, comenta que no es la primera vez que piensa visitar Granada. «Es un sueño hecho realidad porque en mi país hay una ciudad que también se llama así; quería ver si había parentescos entre ambas ciudades», comenta.

«La ciudad no se ve en tres días, necesitas mucho más para empaparte. Queremos volver»

Sin embargo, es bien sabido por todos los que residen en la capital granadina o que alguna vez han pasado de visita, que el encanto de Granada es único, y que no se basa solo en monumentos tan característicos como la Alhambra o barrios como el Albaicín, cualquier turista debe tener en cuenta su gastronomía también.

Un disfrute gastronómico

Claire recomienda un restaurante que le llamó mucho la atención por su decoración y buen trato. «Siempre andamos de un sitio a otro de 'tapeo', pero hay un bar árabe que baja del Albaicín que nos ha encantado, se llama 'Kasbah'», explica.

A pesar de lo «deslumbrantes» que le han parecido la Alhambra, el Generalife o la Catedral, a Claire le quedan muchas cosas más por ver ya que, según cuenta, «Granada no se ve en tres días, se necesita mucho más para poder empaparte de la ciudad».

Con ganas de más

Además, si tuviera la oportunidad de volver, algo a lo que estaría dispuesta, tiene claro que visitaría la playa o cambiaría de fecha para poder ir a Sierra Nevada y así adquirir «un conocimiento más completo de la provincia», señala.

Por último, hace un par de recomendaciones para todos aquellos que tengan pensado hacer turismo por la ciudad. Aconseja «encarecidamente» que los nuevos visitantes cojan el tren turístico que viaja por el Centro. «Está muy bien, te enseña toda la ciudad de forma guiada y te recomienda sitios para probar». Asimismo, sugiere que se escoja un calzado cómodo y bueno. «Hay que andar mucho. Ayer hicimos 30.000 pasos», explica cansada pero contenta.