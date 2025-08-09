La visita del brillante chef Anthony Bourdain a Granada que «lo cambió todo» El neoyorquino estuvo en la ciudad en 2013 para grabar un capítulo de su famosa serie 'Parts Unknow'

Ha pasado ya más de una década de la visita del conocido chef y crítico gastronómico Anthony Bourdain a Granada. Un icono de la cultura gastronómica y la cocina que a lo largo de su vida recorrió prácticamente todo el mundo para mostrar a través de diferentes programas de televisión cómo era la comida de cada rincón del planeta. Y en 2013, en plena Semana Santa, Bourdain decidió visitar Granada para hacer protagonista a la ciudad de la Alhambra de uno de sus programas.

En concreto se trataba de 'Parts Unknow', un programa en el que viajaba por el mundo explorando la comida y la cultura local. El programa se emitía en la CNN y contó con más de 100 episodios divididos en un total de 12 temporadas. Y gracias a 'Parts Unknow' fue posible ver al neoyorquino tomándose varias cervezas Alhambra Especial y sus respectivas tapas en diferentes bares granadinos.

Estuvo en el Restaurante Oliver, donde degustó unos mejillones, unas berenjenas con miel de caña, unas almejas y unas cigalas. También en el Bar Gallardo, así como en Casa Pasteles, donde pudo desayunar un café con leche, en vaso, y una tostada de tomate con aceite. Y otro rincón de la ciudad por el que pasó el chef y crítico gastronómico es la Taberna La Tana, donde guardan un recuerdo inmejorable de él.

«Previamente contactaron con nosotros desde el programa para prepararlo todo, pero la verdad es que al principio no éramos conscientes de lo conocido que era Anthony Bourdain y de la repercusión que podía tener», reconoce a IDEAL Jesús González, propietario de La Tana. Y es que su visita «lo cambió todo» y supuso «un antes y un después» para el negocio.

«Los siguientes años fueron una locura, era raro el día que no teníamos varias visitas que venían por Bourdain» Jesús González Propietario de La Tana

«Siempre hemos sido un negocio de clientes granadinos, venía gente de fuera pero no mucha. Pero desde que vino él fue una barbaridad», recuerda. Desde la emisión del episodio en el que aparecía Granada y La Tana, multitud de turistas acudían a la taberna «casi de peregrinación». «Los siguientes años fueron una locura, era raro el día que no teníamos varias visitas que venían por Bourdain».

De su visita, Jesús recuerda que tomó vino, unas tostas de salmorejo con sardinas y caviar de Riofrío: «Era un día de Semana Santa y estábamos a reventar, imagínate. Le guardamos un hueco en la barra y me sorprendió que fue todo muy natural porque llegó solo, se puso en la barra y lo hizo todo sin cortes y sin nada especial».

Jesús reconoce que recuerda «con mucho cariño» la visita del neoyorquino, que fue «muy simpático y agradable». «Hace unos años estuve en Bilbao y me topé con una ilustración de él en la que aparecía con una copa de vino. Y siendo uno de los lugares más especializados en vino de España, con más de 2.000 referencias, sabía que era algo que tenía que estar en la taberna», así que la compró y desde entonces está en La Tana a modo de recuerdo y homenaje a Anthony Bourdain, quien marco un nuevo horizonte para muchos bares y restaurantes de la ciudad con su visita.