Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Virgen de las Angustias ya está en el crucero de la Basílica. M. D. Martñinez

La Virgen de las Angustias se encuentra ya en el crucero de la Basílica para su salida procesional

Ayer noche el Cuerpo de Camareras de la Hermandad Patronal vistió a la Patrona con su indumentaria de gala

María Dolores Martínez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:26

La Santísima Virgen de las Angustias se encuentra ya en el crucero de la Basílica a la espera de su salida procesional de este domingo. ... Ayer noche el Cuerpo de Camareras de la Hermandad patronal procedió al cambio de la indumentaria que ha vestido para los cultos de septiembre por la de gala para esta gran cita. Como es tradición, la Virgen luce el manto del pueblo de 1899, bordado por las monjas dominicas. A juego, el jugón (chaquetilla) y la basquetilla (falda), al estilo de las damas de la Corte del siglo XVI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  3. 3

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  4. 4 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  6. 6

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  7. 7

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  8. 8

    Balearia suspende la ruta de Motril a Tánger y el puerto busca ya otro operador
  9. 9 La receta colombiana que se vende en Granada y es única en toda Europa
  10. 10

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Virgen de las Angustias se encuentra ya en el crucero de la Basílica para su salida procesional

La Virgen de las Angustias se encuentra ya en el crucero de la Basílica para su salida procesional