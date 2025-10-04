La violencia vicaria le cuesta la vida a 65 menores en España desde 2013
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de ley orgánica de medidas en esta materia
Granada
Sábado, 4 de octubre 2025, 23:44
El testimonio de Ana, la mujer que resultó gravemente herida tras ser apuñalada por su marido en mayo, y de sus hijos, se enmarca en ... una semana en la que la violencia vicaria está en el foco mediático. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de ley orgánica de medidas en esta materia, que se va a convertir en un delito específico y acarreará una condena de entre seis meses y tres años de cárcel. Así, se castigará de forma separada al delito principal y se sumarán las penas.
La violencia vicaria, en su manifestación más extrema, el asesinato de los hijos de la pareja o expareja para castigar a la madre, ha segado la vida en lo que va de año de tres menores en España. Batió el año pasado sus peores registros (con nueve chicos muertos) y desde que existe una contabilidad oficial (2013) le ha costado la vida a 65 niños y adolescentes.
