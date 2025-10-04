Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana, mujer que fue apuñalada por su marido este año, coge de la mano a sus hijos. Pepe Marín

La violencia vicaria le cuesta la vida a 65 menores en España desde 2013

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de ley orgánica de medidas en esta materia

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:44

Comenta

El testimonio de Ana, la mujer que resultó gravemente herida tras ser apuñalada por su marido en mayo, y de sus hijos, se enmarca en ... una semana en la que la violencia vicaria está en el foco mediático. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de ley orgánica de medidas en esta materia, que se va a convertir en un delito específico y acarreará una condena de entre seis meses y tres años de cárcel. Así, se castigará de forma separada al delito principal y se sumarán las penas.

