Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía Apunta que la tendencia actual, con días cálidos y secos, se va a mantaner al menos hasta noviembre

Camilo Álvarez Granada Jueves, 9 de octubre 2025, 10:29

Andalucía Oriental y, sobre todo, Granada se preparan para la llegada de un tiempo nuboso, bajada de las temperaturas y lluvias. Este episodio no se espera que sea algo drástico, sino una transición hacia nuevos días cálidos y secos. Lo explica José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored: «No es el inicio de un periodo húmedo otoñal y de refrescamiento».

Habrá una bajada de las temperaturas desde el jueves al sábado, pero luego volverá el calor, «si no tan intenso como el de estos días... pero al fin y al cabo calor», apunta el experto. El problema es que el panorama a corto-medio plazo no cambia: «No hay perspectiva de que venga un periodo muy lluvioso y más fresco, al revés».

Puede ocurrir que, de forma esporádica, se repitan episodios como el de esta semana, en los que «se cuele algo de aire frío y se desestabilice la atmósfera», indica Viñas.

A largo largo plazo lo que los meteorólogos manejan son «una serie de tendencias» y «la señal de otoño, lo que queda de octubre y noviembre, lo que apunta es a una estación bastante seca». Eso no significa que no vaya a llover, pueden entrar algunos frentes, pero «no va a ser lo habitual». La tendencia va a ser que incluso en noviembre las temperaturas tampoco sean muy bajas. Las lluvias, en todo caso, serán más habituales en la parte mediterránea que en la atlántica de Andalucía, puntualiza Viñas, sin descartar lluvias intensas pero puntuales. Es decir, que no se espera que haya una serie de lluvias prolongadas a lo largo de varias jornadas.

La tendencia de subida general de las temperaturas es «clarísima» y será la tónica habitual en los próximos años. Las temperaturas de verano que se prolongan en otoño ocurren «cada vez con más frecuencia» y la clave es que ese «forzamiento está alterando la propia dinámica de la atmósfera, que impide que lleguen periodos prolongados de lluvias, estas son más esporádicas».

Periodos largos, de semanas, sin lluvias y un ambiente más cálido de lo que era habitual en esta época del año, es la nueva realidad. Algo que no solo afecta a Andalucía, una región menos acostumbrada a las precipitaciones, sino a espacios del territorio español y de otros puntos de Europa en los que los cielos grises y el agua eran habituales y cada vez lo son menos. Todo ello aderezado con fenómenos puntuales más radicales que dejan lluvias muy intensas.