Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julio vive junto a la ladera en la que se producen los derrumbes Pepe Marín

«Vimos la polvareda y no sabíamos si había caído una bomba»

Los vecinos de Beas de Guadix cuentan cómo vivieron los últimos desprendimientos

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:26

Los restos de tierra procedentes de las rocas que cayeron el pasado sábado del cerro del Castillejo, en Beas de Guadix, aún se extienden por ... la calzada. Fue la primera vez que las rocas se desplomaron con tanta fuerza y alcanzaron la vía pública, pero la novena o décima ocasión en la que sus vecinos han visto desprenderse los montones de tierra desde lo alto de la ladera. El rugido se extendió por todo el pueblo y el temblor se sintió en algunas casas. «Vimos la polvareda y no sabíamos si había caído una bomba», dice Julio, que tiene su casa justo debajo del cerro. Los desprendimientos de la pasada primavera fueron a dar a su patio trasero, razón por la que lo ha desalojado y ahora impide jugar a sus nietos en este lugar. «Tenemos miedo constante a que la tierra caiga de un momento a otro», dice.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  9. 9 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  10. 10 Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Vimos la polvareda y no sabíamos si había caído una bomba»

«Vimos la polvareda y no sabíamos si había caído una bomba»