La VII Pasarela Moda Inclusiva Zaidín combina este viernes igualdad, innovación y cohesión social

La VII Pasarela Moda Inclusiva Zaidín (MIZ) regresa este año, en el marco de su octavo aniversario, consolidándose como uno de los grandes referentes de ... este segmento en España y Europa gracias a una fórmula que combina igualdad, innovación y cohesión social. La cita tendrá lugar este viernes, 12 de septiembre, a las 21,00 horas, en la calle Palencia, donde se espera una gran afluencia de público.

Así lo ha indicado en una nota de prensa tras su presentación el concejal de Deportes de Granada y alcalde de barrio, Jorge Iglesias, quien ha destacado el valor social y cultural de la iniciativa: «La Pasarela MIZ es un ejemplo de cómo la cultura y la moda pueden transformar y unir a la sociedad. No solo hablamos de un desfile, sino de un espacio de encuentro que visibiliza la diversidad y sitúa al Zaidín como referente de inclusión y creatividad a nivel internacional».

En esta edición participarán más de 70 modelos, de los cuales 32 tienen alguna discapacidad, reafirmando el compromiso con la diversidad y la inclusión real. El evento contará, además, con la presencia de figuras internacionales como el diseñador londinense Kwame Koranteng, reconocido por su capacidad de fusionar culturas en la moda, y el modelo portugués Iam Hernani, cuya trayectoria internacional «dará prestigio y proyección global a la pasarela».

«Este tipo de iniciativas son una oportunidad para mostrar al mundo que Granada y el Zaidín son espacios abiertos, innovadores y que apuestan por la inclusión en todos los ámbitos, desde el deporte hasta la moda», ha añadido Iglesias.

La Pasarela MIZ 2025 cuenta con el respaldo de más de 40 patrocinadores, entre ellos la Fundación La Caixa y World Cars (categoría Oro), Molina Olea (Plata), así como Pasama Estudio de Arquitectura y Francisco Árbol Abogados (Bronce). Su apoyo confirma la importancia de la moda como motor de inclusión, innovación y cohesión social.

La pasada edición congregó a más de 1.600 personas y llenó sus 600 butacas solidarias, lo que demuestra la gran acogida que este evento tiene entre la ciudadanía. La organización de la pasarela se marca como objetivos en 2025 reforzar su proyección internacional, consolidarse como referente europeo en moda inclusiva, visibilizar el talento de modelos y diseñadores diversos, y promover el Zaidín como un espacio de innovación social y cultural.

Finalmente, Jorge Iglesias ha subrayado el compromiso del consistorio granadino con la continuidad de este proyecto: «Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando firmemente iniciativas que, como esta, refuerzan la cohesión social y el orgullo de barrio, porque el Zaidín se merece ser un referente cultural y social en toda la ciudad».

Todo ello en el marco de las Fiestas Populares del Zaidín-Vergeles, que volverán a llenar el barrio de convivencia, cultura y tradición, con un programa que incluye el veterano Festival de Rock del Zaidín, actividades para la infancia, la comida del mayor, torneos deportivos, pasacalles, actuaciones de flamenco, danza y teatro de calle, así como la procesión en honor a la Virgen y un gran espectáculo de fuegos artificiales como cierre de la semana grande.