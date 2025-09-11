Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La VII Pasarela Moda Inclusiva Zaidín combina este viernes igualdad, innovación y cohesión social

En esta edición participarán más de 70 modelos, de los cuales 32 tienen alguna discapacidad, reafirmando el compromiso con la diversidad y la inclusión real

IDEAL

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:32

La VII Pasarela Moda Inclusiva Zaidín (MIZ) regresa este año, en el marco de su octavo aniversario, consolidándose como uno de los grandes referentes de ... este segmento en España y Europa gracias a una fórmula que combina igualdad, innovación y cohesión social. La cita tendrá lugar este viernes, 12 de septiembre, a las 21,00 horas, en la calle Palencia, donde se espera una gran afluencia de público.

