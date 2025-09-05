Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inicio de los trabajos de colocación de las vigas anoche. Pepe Marín

Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Las obras del tramo de la GR-43 entre Atarfe y la capital afrontan su fase más compleja con el montaje del puente que obligó a cortar la vía toda la noche del jueves

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:05

Veintiún largos meses después de su inicio, las obras de la autovía GR-43 entre Atarfe y Granada abordan su fase más compleja con la ... construcción del puente de 108 metros de largo y 7,6 de alto que sobrevolará la A-92G a la altura del enlace de Bobadilla. A la diez de la noche de este jueves 4 de septiembre comenzaba la faraónica operación para colocar la viga central del viaducto que requirió piezas de dimensiones colosales, una precisión milimétrica y un corte total de la calzada que estaba previsto se prologara hasta las siete de la mañana de este viernes 5 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  5. 5

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  6. 6 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  7. 7 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  8. 8 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  9. 9

    Reabre al tráfico el primer tramo de Emperatriz Eugenia
  10. 10 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G