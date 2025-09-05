Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Veintiún largos meses después de su inicio, las obras de la autovía GR-43 entre Atarfe y Granada abordan su fase más compleja con la ... construcción del puente de 108 metros de largo y 7,6 de alto que sobrevolará la A-92G a la altura del enlace de Bobadilla. A la diez de la noche de este jueves 4 de septiembre comenzaba la faraónica operación para colocar la viga central del viaducto que requirió piezas de dimensiones colosales, una precisión milimétrica y un corte total de la calzada que estaba previsto se prologara hasta las siete de la mañana de este viernes 5 de septiembre.

El viaducto que sobrevuela la A-92G se asienta sobre unos terrenos agrícolas y de vega que han complicado aún más el proyecto y ha obligado a realizar cimentaciones que se hunden hasta 29,5 metros por debajo del terreno, los mismos que necesitaría un edificio de diez plantas. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad explicaban a IDEAL la compleja operación de anoche, que se centró en la colocación de la viga número tres, la pieza central de las cinco que componen el viaducto. Las vigas de entre 20 y 30 metros de longitud se fabricaron en Soria y llegaron hasta la obra en Granada con transporte especial por carretera. Las cuatro de los laterales, con un peso de unas cien toneladas, quedaron colocadas en los días previos mientras que anoche se izó la gran pieza central de 154 toneladas.

Para moverla se colocaron en la calzada dos grúas gigantescas de 600 y 400 toneladas que la elevan hasta la posición justa donde se sostiene mediante barras a las vigas martillo contiguas instaladas en fases anteriores, según explicaron desde el Ministerio. Las grúas ocuparon ambas calzadas de la autovía, por lo que, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se cortaron los dos sentidos de la A-92G entre los kilómetros 7 y 8,8. A partir de aquí, sobre las vigas ya instaladas, según las mismas fuentes del Ministerio, será necesario colocar 47 prelosas de 4.000 kilos cada una –hasta 188.000– que servirán como encofrado perdido par poder ejecutar el tablero del viaducto. Estos trabajos de colocación de las prelosas sobre la viga central exigirán un nuevo corte de todo el tronco en ambos sentidos desde las 22 horas del miércoles 10 de septiembre hasta las siete de la mañana del día 11.

También el próximo 10 de septiembre, igual que se hizo anoche mientras la carretera A-92G permanecía cortada, se habilitarán desvíos alternativos en ambos sentidos: Granada y Málaga-Sevilla. Además del viaducto, en estos momentos se están ejecutando los trabajos de suelo estabilizado con cemento y se ha ejecutado el 80% de los cuatro kilómetros de acequias para la reposición del riesgo de la comunidad de regantes de la Acequia Gorda. También se continúa con los trabajos de solape del terraplén de la GR-43 con la A-92G y en la ejecución del paso inferior. Este mes quedará repuesta la línea de media tensión y el próximo la de alta tensión.

El tramo de dos kilómetros se enmarca dentro del proyecto global de la nueva autovía Badajoz-Granada (A-81) y es una obra fundamental para el desarrollo de todos los pueblos de la comarca de los Montes y para la movilidad de Granada, ya que funcionará como autovía radial siguiendo el trazado de la actual carretera de Córdoba, la N-432.

La fecha final

La futura A-81 está llamada a sustituir esta carretera nacional saturada de tráfico. Las obras del tramo de la GR-43 que entrará en Granada se iniciaron en enero de 202, con un retraso de 15 meses por la renuncia de la empresa adjudicataria inicial, lo que obligó a reiniciar trámites. Tienen un presupuesto vigente de 15 millones de euros.

Desde que se abrió el tramo anterior de diez kilómetros entre Pinos Puente y Atarfe, en 2021, la autovía acaba en un nudo que permite enlazar con la A-92G, tomando la A-44, la Segunda Circunvalación de Granada. Cuando concluyan las obras de estos dos nuevos kilómetros, el vial se extenderá hasta una conexión directa con la A-92G a la altura de Los Vados, en Santa Fe. El tramo anterior ya marcó un salto en calidad de vida para los miles de vecinos que residen en los pueblos conectados por la carretera de Córdoba por el ahorro de tiempo en los trayectos y el salto en seguridad. Son los mismos vecinos que ahora están contando los días para ver finalizado este tramo que les permitirá continuar en autovía hasta la capital granadina. La recompensa a su paciencia llegará a mediados de 2026, última fecha que ha dado el Gobierno para la finalización estimada de las obras.