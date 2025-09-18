Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una pareja realiza pintadas en un muro en el Albaicín
Una pareja realiza pintadas en un muro en el Albaicín Policía Local de Granada

El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín

La Policía Local de Granada ha difundido las imágenes en las que se vé a la pareja escribiendo una frase en un espacio protegido

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:56

Como si de un juego se tratara, dos jóvenes pintan en un muro del Albaicín una frase que, al menos eso piensan, embellece el entorno. La moda de las frases sigue ensuciando y dañando la imagen del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad. Son incontables las pintadas que inundan el barrio, pero en esta ocasión se cazó a los responsables de escribir una dedicatoria de amor que les puede salir muy cara. «Aunque somos diferentes, somos casi exactos». Es lo que se puede leer en la cita que una pareja de turistas ha plasmado junto al Arco de las Pesas. Durante su declaración de sentimientos fueron grabados por vecinos de la zona, algo que ha ayudado a identificarlos.

La Policía Local de Granada, con las imágenes en su poder, se puso a buscar a los jóvenes veinteañeros. Los encontró disfrutando de una agradable velada en el mirador de San Nicolás, con vistas a la Alhambra. Una cita que fue interrumpida por los agentes. Los identificados reconocieron los hechos, se sorprendieron de ver las imágenes y hasta entregaron el rotulador con el que plasmaron su amor.

Ahora la Policía Local ha compartido en sus redes sociales esas imágenes a modo de advertencia y de recuerdo de que «¡el patrimonio de Granada se respeta!». Señala que «gracias a la colaboración ciudadana, hemos identificado a esta persona realizando pintadas en una pared del Albayzín. Recordamos que este tipo de actos vandálicos dañan la imagen de nuestra ciudad y pueden ser delito».

El Artículo 323 del Código Penal Español establece el delito de daños a bienes del Patrimonio Histórico, castigando a quien cause daños dolosos a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. Se castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad y el valor del daño.

La Policía Local de Granada destaca a IDEAL la importancia de la colaboración ciudadana para perseguir y castigar este tipo de delitos que atentan contra la imagen de una joya como es el Albaicín. Ahora tendrá que ser un juez el que decida cómo de cara les va a salir su declaración de amor.

