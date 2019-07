El vídeo del momento en que Vueling impide a una granadina embarcar: «Llama a la Guardia Civil» 01:35 Ya en la pasarela de embarque, dos trabajadoras de la compañía le dicen que el comandante no la dejará volar porque «va en bañador» R. I. Lunes, 22 julio 2019, 13:48

El viaje frustrado de la granadina Laura C., a la que no dejaron embarcar en un avión de Vueling por la ropa que llevaba, está circulando a toda velocidad por las redes sociales donde no paran de producirse reacciones. Un familiar de la pasajera subió un vídeo grabado en el interior de la pasarela de embarque.

Las imágenes están grabadas en el pasillo que conduce al avión, donde un grupo de pasajeros hacen cola. La chica y su pareja ya han pasado el control de embarque y van a subir a la aeronave, cuando dos trabajadoras le dicen que no podrá embarcar, que el comandante no lo permite «porque va en bañador». En ese momento, la chica se pregunta cómo es posible que no la dejen subir y otros pasajeros se interesan por el asunto.

«Cómo no la van a dejar subir, si no le molesta a nadie», se oye en el pasillo. «Cómo no va a poder pasar la pobre chica, se va guapísima», se escucha en otro momento. Entre los pasajeros que esperan la animan a llamar a la Guardia Civil y es finalmente la trabajadora de la compañía la que llama a la autoridad.

La trabajadora explica a la Guardia Civil que una pasajera (con su billete en regla) quiere embarcar, pero que el comandante no la acepta por su indumentaria. «Necesito que vengas rápido, por favor», apela la empleada. La chica muestra su sorpresa ante los hechos: «¿Me vais a denunciar por llevar un body?», exclama sorprendida. La joven porta un pareo y hay otros pasajeros incluso que le ofrecen una camiseta. Pero finalmente, la granadina no pudo volar.