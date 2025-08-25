Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los árboles ofrecen una amplia sombra mientras la entrada a la antigua prisión provincial permanece estoicamente al sol J. F. Barrera
Verano a la sombra | Beiro

Vidas a la sombra de la antigua prisión

La entrada a la vieja cárcel de Granada es ahora un parque frondoso y fresco

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:26

La metáfora verde es agradable. Nada mejor que sendas hileras de árboles frondosos, recios, nobles para conjugar los lamentos de los prisioneros que alguna vez ... en el tiempo ya pasado se dejaron la vida a jirones entre los muros de la antigua prisión provincial de Granada. Es así de sencillo. Los árboles ofrecen una amplia sombra mientras la entrada a la antigua prisión provincial permanece estoicamente al sol. Hay dilemas, preguntas, interrogantes. ¿La puerta es de entrada o de salida? ¿Es testimonio o recuerdo? ¿Es vestigio o símbolo? Por eso este lugar de sombras siniestras del pasado es ahora un lugar de Memoria Histórica donde la única sombra que vale es la que proviene de los árboles que se plantaron para cambiar pasillos y celdas por bancos y fuentes. La metáfora continúa su camino.

