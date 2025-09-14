Las 11 vías ferratas de la provincia de Granada
La dificultad de una vía ferrata se clasifica utilizando diferentes sistemas de evaluación, pero el más común es la escala Hüsler, que va desde K1 (fácil) hasta K6 (extremadamente difícil)
Granada
Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:50
La dificultad de una vía ferrata se clasifica utilizando diferentes sistemas de evaluación, pero el más común es la escala Hüsler, que va desde K1 ( ... fácil) hasta K6 (extremadamente difícil). Se evalúa considerando varios factores, como la fuerza necesaria, la exposición, la calidad del equipamiento, el tipo de terreno y la experiencia requerida. Estas son las que hay en la provincia de Granada y sus niveles:
1- Cádiar
-
1
La M de Cádiar-Narila (Nivel K2 y K4)
2- Güejar Sierra
-
1
La araña (K3 y K4)
3- La Calahorra
-
1
Silo (K2)
4- Loja
-
1
Cueva horá (K1, K3 Y K4)
5- Moclín
-
1
Vía ferrata Pueblos de Moclín (K2)
6- Moclín
-
1
Fuente vieja (K1 a K4)
7- Motril
-
1
Los Vados (K4)
8- Puebla de Don Fadrique
-
1
La piedra de la rendija (K2)
9- Quéntar
-
1
La colmena (K1, K3 y K4)
10- Villanueva de las Torres
-
1
Alicún de las Torres (K2)
11- Zafarraya
-
1
John Hogbin (De K2 a K4/5)
Niveles
K1: Vías muy fáciles, ideales para principiantes, con buena sujeción y escalones.
K2: Poco difíciles, con tramos verticales y pasos algo más exigentes, pero aún bien asegurados.
K3: Algo difíciles, con secciones empinadas y expuestas, que requieren mayor esfuerzo físico.
K4: Difíciles, con tramos verticales prolongados, agarres pequeños y mayor exposición.
K5: Muy difíciles, con desplomes y pasos técnicos.
K6: Extremadamente difíciles, solo para expertos, con desplomes severos y pocos puntos de apoyo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.