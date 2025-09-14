Las 11 vías ferratas de la provincia de Granada

La dificultad de una vía ferrata se clasifica utilizando diferentes sistemas de evaluación, pero el más común es la escala Hüsler, que va desde K1 ( ... fácil) hasta K6 (extremadamente difícil). Se evalúa considerando varios factores, como la fuerza necesaria, la exposición, la calidad del equipamiento, el tipo de terreno y la experiencia requerida. Estas son las que hay en la provincia de Granada y sus niveles:

1- Cádiar 1 La M de Cádiar-Narila (Nivel K2 y K4)

2- Güejar Sierra 1 La araña (K3 y K4)

3- La Calahorra 1 Silo (K2)

4- Loja 1 Cueva horá (K1, K3 Y K4)

5- Moclín 1 Vía ferrata Pueblos de Moclín (K2)

6- Moclín 1 Fuente vieja (K1 a K4)

7- Motril 1 Los Vados (K4)

8- Puebla de Don Fadrique 1 La piedra de la rendija (K2)

9- Quéntar 1 La colmena (K1, K3 y K4)

10- Villanueva de las Torres 1 Alicún de las Torres (K2)

11- Zafarraya 1 John Hogbin (De K2 a K4/5)

Niveles

K1: Vías muy fáciles, ideales para principiantes, con buena sujeción y escalones.

K2: Poco difíciles, con tramos verticales y pasos algo más exigentes, pero aún bien asegurados.

K3: Algo difíciles, con secciones empinadas y expuestas, que requieren mayor esfuerzo físico.

K4: Difíciles, con tramos verticales prolongados, agarres pequeños y mayor exposición.

K5: Muy difíciles, con desplomes y pasos técnicos.

K6: Extremadamente difíciles, solo para expertos, con desplomes severos y pocos puntos de apoyo.