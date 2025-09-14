Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agente del Greim en una vía ferrata. Blanca Rodríguez

Las 11 vías ferratas de la provincia de Granada

La dificultad de una vía ferrata se clasifica utilizando diferentes sistemas de evaluación, pero el más común es la escala Hüsler, que va desde K1 (fácil) hasta K6 (extremadamente difícil)

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:50

La dificultad de una vía ferrata se clasifica utilizando diferentes sistemas de evaluación, pero el más común es la escala Hüsler, que va desde K1 ( ... fácil) hasta K6 (extremadamente difícil). Se evalúa considerando varios factores, como la fuerza necesaria, la exposición, la calidad del equipamiento, el tipo de terreno y la experiencia requerida. Estas son las que hay en la provincia de Granada y sus niveles:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  3. 3

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  4. 4 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  7. 7

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  8. 8

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  9. 9

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  10. 10 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las 11 vías ferratas de la provincia de Granada

Las 11 vías ferratas de la provincia de Granada