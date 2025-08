«Si todos los viajes en tren van a ser así no me vuelvo a montar»

Las chicharras cantan bajo un sol cegador que deja el asfalto a más de 40 grados, mientras la estación ferroviaria de Alamedilla-Guadahortuna sale de ... un largo letargo. El apeadero ha estado sin funcionar durante más de 15 años hasta que una avería ha obligado a reabrirlo para prestar un servicio de emergencia. Los trabajadores de Adif se han desplazado desde la capital para 'encender' la estación. En su única estancia un mapa visibiliza el antiguo itinerario en líneas rojas de los trenes a los que los vecinos de la zona nunca más podrán subirse. Después de cuatro horas de angustia y trabajo a destajo, una locomotora auxiliar se ha acoplado a la maquinaria para remolcar a los pasajeros que viajaban en el Avant Madrid-Almería. Y junto al andén tres autobuses aguardaban su llegada.

A las 17.00 horas pisaban «por fin» el suelo «desesperados». Paula y María Ángeles, de 19 años, han sido de las primeras pasajeras en recorrer con sus maletas las vías hasta llegar al andén. «Nos hemos quedado paradas a las 13.00 horas y no sabemos exactamente las razones. Por lo menos han tenido el aire acondicionado enchufado y dentro no se estaba tan mal. Han sido muchas horas y eso ya era desesperante», explica Paula a IDEAL. Las jóvenes, oriundas de Torredelcampo, se dirigen a Almería para disfrutar del Dreambeach, un festival que arranca hoy. «Ya no vamos a llegar a la misma hora que teníamos previsto y hemos llamado para avisar. Sobre si volverán a montarse en tren sonríen. «Hombre… Viendo esto lo dudo. No ha sido plato de buen gusto, pero si no queda más remedio tendremos que hacerlo», concluyen antes de poner rumbo a un autobús lanzadera que las dejará en la estación de tren mucho más tarde de la hora prevista de llegada.

En el tren había otros pasajeros sobre la veintena que se habían montado en los vagones en dirección al festival. Lucía, Teresa y Paola «La espera en el tren ha sido larga y aburrida. Simplemente no han dicho que había una avería y que teníamos que esperar. De vez en cuando nos preguntaba el personal del tren si necesitabámos algo y la Guardia Civil nos ha traído agua», aseguraban las pasajeras. «Si todos los viajes en tren van a ser así no me vuelvo a montar», remachaba Teresa.

Por su parte, Maribel, de 64 años, confesaba que la avería «trastoca» sus planes. «Voy de vacaciones y de llegar a las 15.00 horas a Almería hasta la hora a la que voy a llegar desbarata mucho mis planes. Si tienes un apartamento cogido tienes que entrar más tarde y la familia le trastocar por completo el horario», ha sentenciado.

A remolque hasta Moreda

Víctor, un pasajero de origen madrileño, ha decidido llamar a su hermana para que fuera a buscarlo desde Carboneras después de horas sin saber si la avería tendría solución. «Mi hermana ya estaba de camino cuando nos han dicho que nos iban a remolcar a esta estación para coger autobuses. La pobre se está dando un viaje hasta el confín del mundo», declara a IDEAL. El joven manifiesta que algunos pasajeros han tenido que cambiarse de vagón porque en algunos hacía calor. «Me han dejado bajarme también a la vía para echar un vistazo y ver si la zona era accesible para que vinieran a recogernos en coche. Pero estábamos en medio de un puente», ha añadido. «Una pasajera le ha dado también un pequeño ataque de ansiedad, pero se ha controlado rápido. La presencia de la Guardia Civil nos ha tranquilizado», ha concluído.

En el andén se han quedado solos Víctor y los empleados de Adif. La subida de los pasajeros a los tres autobuses se ha efectuado en solo 15 minutos. La estación permanecerá abierta hasta que la locomotora traslade al tren averiado hasta Moreda, donde los técnicos buscarán el origen del fallo, según explicaba un operario.