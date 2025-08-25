Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras que se desarrolla en el viaducto de Rules en una imagen tomada ayer. Pepe Marín

La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos

El Gobierno, que no tiene fecha de finalización para las obras, ya ha asegurado dos de los pilares y ejecuta trabajos previos a sustituir íntegramente un tercer apoyo en la infraestructura

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:29

En enero de 2024 comenzaron en el viaducto de Rules nuevas obras de emergencia valoradas en casi diez millones de euros. Casi un año después, ... el Gobierno aumentaba a 29,22 millones el presupuesto de los trabajos encaminados a asegurar una infraestructura que ya daba problemas por la inestabilidad de terreno antes de inaugurarse. A preguntas de IDEAL, el Gobierno de España manifiesta que ha realizado nuevos estudios e investigaciones geotécnicas para corregir los deslizamientos. De acuerdo con el Ministerio de Transportes, en los cimientos del puente y en la ladera del embalse se han realizado auscultaciones topográficas.

