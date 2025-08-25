La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos

En enero de 2024 comenzaron en el viaducto de Rules nuevas obras de emergencia valoradas en casi diez millones de euros. Casi un año después, ... el Gobierno aumentaba a 29,22 millones el presupuesto de los trabajos encaminados a asegurar una infraestructura que ya daba problemas por la inestabilidad de terreno antes de inaugurarse. A preguntas de IDEAL, el Gobierno de España manifiesta que ha realizado nuevos estudios e investigaciones geotécnicas para corregir los deslizamientos. De acuerdo con el Ministerio de Transportes, en los cimientos del puente y en la ladera del embalse se han realizado auscultaciones topográficas.

Estos análisis han tenido una repercusión inmediata. El Ejecutivo ha aumentado en consecuencia y a raíz de estos estudios la cota de la zona de trabajo donde intervenía desde los 228 metros hasta los 236, «de forma que el avance de la ejecución de las obras no quede condicionado por las variaciones del nivel del embalse».

Es la quinta actuación de emergencia por peligro de deslizamiento a la que se enfrenta el viaducto en su corta vida. El sobrecoste acumulado es de al menos 104 millones de euros en dos décadas. La primera partida excepcional fue en el año 2003 durante su construcción. Para el arreglo y contención del viaducto ya se ha destinado un 73% de lo que se empleó para construir tanto el puente como el tramo de diez kilómetros, la A-44, donde iba incluido y que se valoró en 142 millones.

Las obras de emergencia en el viaducto de Rules que se desarrollan actualmente no tienen fecha de finalización por la complejidad de los trabajos. La última actuación que se desarrolló en esta infraestructura se demoró varios años. Comenzó en 2013 y los trabajos no finalizaron hasta 2015.

El Gobierno ejecuta en estas nuevas actuaciones una protección de la estructura mediante su cimentación con una pantalla de pilotes de 1,5 metros de diámetro y al menos 50 metros de profundidad. Además, se sustituirá por completo uno de los pilares donde se asienta el tablero de asfalto. Para ello habrá que elevar la zona con gatos auxiliares y cerrar la calzada al tráfico temporalmente.

Las obras que se llevan a cabo reforzarán la estructura del viaducto con nueva cimentación para llegar a terreno firme. Asegurarán que la pasarela esté bien protegida y soporte correctamente las cargas del tránsito que pasará por encima, por la A-44.

Todas las inversiones de emergencia 1,38 millones de euros en 2003 para asegurar la ladera.

22,2 millones en 2008 para ejecutar un nuevo terraplén y escollera.

32,10 millones de euros empleados en 2010 a demoler pilares provisionales y asegurar el viaducto.

19 millones invertidos entre 2013 y 2015 en nuevos trabajos para asegurar la infraestructura.

La infraestructura se extiende a lo largo de 585 metros y cuenta con seis vanos de luces. Según explica el ministerio a IDEAL hasta la fecha ya se han completado los trabajos de ejecución de los pilotes de la pantalla de protección que preservan las pilares 4 y 5. Los pilotes son cimentaciones profundas para llegar a terreno firme con el fin de que una estructura pueda soportar las cargas. El Gobierno ya ha concluido igualmente las cimentaciones en profundidad de estos pilares.

De igual modo, se ha ejecutado la viga de atado – un elemento de hormigón que conecta las dos cimentaciones para evitar movimientos. Además, ya ha finalizado la ejecución de la cimentación del pilar 5 y su posterior encepado. Un encepado es un elemento estructural que une las cabezas de los pilotes con una estructura superior, que será el nuevo pilar.

Actualmente, se están reforzando los cimientos en un extremo del viaducto y se está levantando una nueva columna que será parte del soporte principal del puente. Los operarios trabajan todavía sobre la pila 5, concretamente en los pilotes de la pantalla de protección de uno de los estribos de la infraestructura, que está destinado a soportar las cargas del tablero. El estribo es el extremo del viaducto. Es decir, en esta zona se están colocando unas columnas profundas de hormigón que sirven para reforzar el suelo y proteger la base del viaducto. Además, se ejecuta el nuevo pilar 5, como ya se construyó la base, ahora se está levantando la parte vertical de la columna, conocida como fuste, que va a sostener el puente por encima.

Para unir ya en la parte superficial el tablero con la pilona se procederá al desvío de tráfico a la antigua carretera nacional. Sin embargo, el ministerio no concreta fechas para suspender la circulación ni para finalizar las obras.

Cinco obras de emergencias

Cuando se construyó la presa de Rules se conocía la inestabilidad del terreno pero no había técnicas para monotorizarlo. El viaducto ya ha pasado por cinco obras de emergencia para subsanar los deslizamientos. En el año 2003, en plena construcción del viaducto, el Consejo de Ministros tuvo que sacar una partida extraordinaria para asegurar la ladera con unas obras de 1,38 millones. En 2006, la estructura metálica del viaducto que atraviesa la presa se hunde en plena construcción, lo que obligó a paralizar temporalmente las obras.

En 2008, se destinaron 22,2 millones en restituir un terraplén y una escollera en un puente que no había entrado siquiera en servicio –empezó a funcionar en 2009–. En 2010 se destinaron otros 32,2 millones. Por último entre 2013 y 2015 se tuvieron que invertir 19 millones en obras de emergencias que duraron dos años.