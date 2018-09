«Escuchamos un ruido muy fuerte y después vimos a las azafatas correr de un lado para el otro del avión» Algunos de los pasajeros se acomodaron en las hamacas instaladas por militares en el aeropuerto de Boston. / IDEAL El granadino Emilio Berenguer viajaba en el avión de Iberia que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y aún espera en Boston otro avión que lo traiga e vuelta a España junto a su familia ROSA SOTO GRANADA Miércoles, 12 septiembre 2018, 17:56

«Es una vergüenza el abandono que sufrimos los pasajeros por parte de Iberia». Con estas palabras define el granadino Emilio Berenguer la falta de atención de la aerolínea en su viaje de regreso a Madrid que ponía punto y final a su semana de vacaciones en Nueva York junto a su mujer y sus dos hijos pequeños, de 11 y ocho años, pero que una explosión en uno de los motores truncó. Berenguer es uno de los 265 pasajeros del vuelo IB6252 que despegó este martes del aeropuerto internacional John F. Kennedy a las 21.14 horas de Nueva York y que tenía prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 6 horas y 22 minutos después del despegue.

Sin embargo, tras una hora y 14 minutos de vuelo, uno de los motores del avión «explotó». Berenguer cuenta que se escuchó un fuerte estallido y la nave, un Airbus A350-900 operado por Iberia, empezó a temblar. «Escuchamos un ruido muy fuerte y después vimos a las azafatas correr de un lado para el otro del avión, sacando del compartimento de mano las maletas y pidiéndonos que mantuviéramos la calma, que íbamos a realizar un aterrizaje de emergencia en Boston por un problema en uno de los motores», relata todavía nervioso este granadino.

A su llegada en Boston, les esperaban en la pista «bomberos, ambulancias y coches de policía», aunque el aterrizaje se produjo sin incidencias a las tres horas y 18 minutos de haber despegado. Una vez en tierra, a las 06.00 horas local (las 12.00 hora española) tanto Berenguer como los demás pasajeros empezaron a pedir información a la aerolínea, pero no obtuvieron respuesta. Sólo 30 personas de las 265 fueron llevadas en autobús a un hotel en Manchester, a 70 kilómetros de distancia, porque eran consideradas «prioritarias» por tener billete en primera clase o llevar niños pequeños, como es el caso de Berenguer y su mujer.

Este pasajero explica que militares instalaron hamacas en el vestíbulo del aeropuerto para que el resto de pasajeros pudieran descansar allí. La compañía aérea confirma en un principio que 42 personas volarán a Madrid en el siguiente vuelo desde Boston y otras 12 lo harán en dirección Lisboa. Iberia señala que el resto del pasaje ha sido trasladado de nuevo a Nueva York, donde la aerolínea dispone de más frecuencias de vuelo y hay más disponibilidad en cuanto a plazas de hotel. No obstante, Berenguer sigue sin recibir respuesta por parte de Iberia. «He intentado contactar numerosas veces y no hay forma de que me cojan el teléfono ni responden emails. No sé qué vamos a hacer mi familia y yo aquí, ni cuándo vamos a regresar a casa», comenta. Este granadino tampoco ha podido contactar con la embajada española «por las malas conexiones».

El avión

El A350-900, bautizado como 'Plácido Domingo', es el buque insignia de la compañía aérea. Se trata de un modelo de última generación que está equipado con la más moderna tecnología y diseñado para ser más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Consume un 25% menos de combustible y emite menos CO2 a la atmósfera.

El 'Plácido Domingo' es el primero de un pedido de 16 aviones de este tipo, lo que supone la renovación de la flota de largo alcance de Iberia, que irán sustituyendo paulatinamente a los actuales A340-600 que se mantienen en servicio. Berenguer asegura que, según le comentaron auxiliares de vuelo, este avión no tenía más de un mes. «Se supone que es nuevo y le ha explotado un motor», remarca.