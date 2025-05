¿Tienen algo que ver los enganches de la marihuana con el origen del apagón?

Mercedes Navarrete Granada Jueves, 15 de mayo 2025, 00:14 Comenta Compartir

Los enganches eléctricos ilegales que dan soporte a las plantaciones de marihuana son una desgracia para la provincia en el amplio sentido de la palabra ... pero no, no pueden relacionarse con el gran apagón nacional del 28 de abril, por si a alguien le asaltaba la duda después de que Granada haya aparecido, en el relato del Gobierno, entre los puntos en los que se produjeron los episodios previos de pérdida de generación eléctrica en el país. Los enganches eléctricos de las plantaciones de marihuana provocan perturbaciones en las infraestructuras eléctricas de tensión baja y dejan a oscuras a los barrios, pero estos episodios se quedan acotados y no se trasladan a las líneas de alta tensión, según distintas fuentes consultadas.

«Los enganches ilegales producen que salten las protecciones contra exceso de corriente en los pequeños transformadores de barrio, de ahí los apagones que se sufren en la zona norte de Granada, pero se trata de perturbaciones a bajo nivel en la red», esgrime el profesor del área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Civil de la UGR, Rafael Muñoz.

