Las ventas de la Granada Card crecen tras un verano de récord

Los números no engañan. El de 2025 se recordará con un verano de récord para la Granada Card, que ha vivido un crecimiento en las ... ventas que roza el 50% durante el periodo estival. Con la excepción al primer año poscovid, cuando la parálisis vivida durante la pandemia disparó todos los indicadores al reactivarse el turismo, no se han visto crecimientos similares en mucho tiempo.

Los datos fueron revelados ayer por el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, durante la comisión informativa del área. Según explicó las ventas de la tarjeta, que ofrece al visitante la posibilidad de entrar a los principales monumentos de la ciudad así como el uso gratuito del transporte público, en julio pasado fueron un 47% superior a las realizadas a lo largo del mismo mes en 2024. La cifra de agosto, incluso, mejor. Se vendió un 49% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las estadísticas, como explicó el edil, confirman la tendencia al alza del bono turístico, que está viviendo un 2025 muy especial. A falta del cierre del año, en los primeros ocho meses se han vendido 83.000 tarjetas, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado.

Los datos revelan la creciente implantación de la Granada Card, algo que ya se presentía después de que en septiembre del año pasado se pusiera en marcha un bono que asegura la entrada a la Alhambra para quienes pernocten al menos dos noches en hoteles de la capital. Como contó IDEAL a comienzos de este 2025, la entrada en funcionamiento de esta nueva opción atrajo la atención de numerosos establecimientos hoteleros, que solicitaron acceso a los bonos para facilitarlos entre sus clientes. Al menos medio centenar, según desveló este periódico entonces, se habían mostrado interesados en la tarjeta.

Pernoctaciones

Sin embargo, el buen funcionamiento del bono y la aceptación del público, que se asegura entrar a uno de los monumentos que despiertan más interés a nivel nacional al tiempo que pasa dos noches en una de las ciudades más bellas del país, es lo que ha provocado el importante alza de las ventas desvelado este lunes por Ferreira.

Así lo confirma Gregorio García, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, quien reconoce que la inclusión de la Granada Pernocta «es lo que está haciendo que esté funcionando tan bien». Como recuerda, «hay muchos establecimientos hoteleros que han mostrado interés por el bono y lo han solicitado» y descarta que, como ocurría en años anteriores, el aumento se esté debiendo a otros factores, como las agencias que adquirían las tarjetas solo por el derecho de acceso que permiten a la Alhambra. «Se habló que era algo que se hacía antes, pero ahora no tenemos constancia de que haya problemas de ese tipo; al contrario, como te digo, el funcionamiento del bono está siendo muy positivo para algunos hoteles y lo que tenemos que hacer es mejorarlo aún más», señala.

En este sentido, como advierte, el sector lleva tiempo demandando a las administraciones implicadas en el bono turística que no se limite a la capital nazarí, como ocurre en la actualidad. «Creemos que es vital mejorar su funcionamiento y la manera de hacerlo es conseguir que no se quede solo en la ciudad, sino que llegue a toda la provincia». En su opinión, «no tiene sentido que un establecimiento hotelero de la parte norte de Granada, por poner un ejemplo, o de la Costa o de cualquier otra comarca no pueda aprovecharse de un bono que lo que facilita es que los visitantes se queden a dormir aquí y no en otro lugar».