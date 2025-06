La venta de habitaciones llega a Granada: 68.000 euros por 17 metros cuadrados

Adquirir una vivienda se parece cada vez más a una misión imposible. Los datos del portal idealista.com apuntan que el precio del metro cuadrado ... en la capital está en los niveles más altos de la serie histórica, por encima de las cifras que se registraron antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, y supera los 2.400 euros de media, con picos en algunos distritos que se acercan a los 3.000. Ante esta situación no dejan de surgir nuevos modelos que pretenden ser soluciones habitacionales para los que no tienen recursos suficientes o para los que sí los tienen y pretenden sacar la máxima rentabilidad. Una de las más innovadoras es la venta de habitaciones en pisos compartidos. La plataforma habitacion.com ofrece habitaciones con un coste de entre 55.400 y 68.100 euros. De momento tiene dos viviendas de este tipo en Granada y ya ha vendido siete de las doce disponibles.

IDEAL se hace pasar por una persona interesada en adquirir uno de los cuartos, para ver cómo es el proceso de compra. Desde la plataforma, un comercial contacta para explicarnos que desde habitacion.com trabajan para que las personas que convivan en el mismo inmueble tengan gustos y formas de vida similares. Es más, se hace una entrevista previa en la que se explica cuál es el marco legal que hay en la vivienda y los compradores tienen que aceptar los estatutos de la vivienda. Reconocen, eso sí, que no son infalibles. Pero que en general cuando los nuevos propietarios 'hacen match', la convivencia funciona.

120 vendidas en todo el país

La plataforma precisa ya ha vendido 120 habitaciones en el territorio nacional. De momento se ofertan en cinco ciudades, además de Granada, cuentan con viviendas de este tipo en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Aseguran que el objetivo de su iniciativa es dar solución a un problema existente. Señalan que existen dos tipos de interesados, jóvenes que lo buscan como una opción para residir y personas que lo ven como una opción de inversión, pero reiteran que para ellos lo importante es dar una alternativa a aquellas personas que no pueden comprar una vivienda completa.

Los precios, en otras ciudades, llegan incluso a duplicar la habitación más cara de Granada. En Arganzuela, en Madrid, se ofertan habitaciones en pisos compartidos por 129.000 y 127.000 euros. También las hay en la capital por 98.000, o 93.000. En Barcelona sucede algo parecido. Numerosas habitaciones superan los 100.000 euros de precio. Se trata de espacios de unos 20 metros cuadrados en casas compartidas con otras cuatro o cinco personas según el caso. ¿Está la gente dispuesta a hacer ese gasto? Parece que sí. Muchas aparecen ya como reservadas.

En la web de la plataforma explican que las habitaciones pueden venderse si se necesita liquidez, tanto a un particular, como a la propia empresa que las comercializa. Además, hacen un cálculo de la rentabilidad que se puede conseguir con la venta de una de estas habitaciones en un plazo de cinco años. También precisan qué ocurre si uno de los propietarios no paga. En este sentido, apuntan que si se produce un impago por parte de alguno de los residentes en el inmueble, no afecta al resto. «No se trata de una hipoteca tradicional donde la garantía es solidaria y si alguien no paga lo deben cubrir sus compañeros, es un préstamo independiente para cada propietario», apuntan.

Hace años que, especialmente en las grandes ciudades, aunque cada vez en más capitales de provincia, compartir piso dejó de ser algo de jóvenes, para convertirse en la única opción para adultos con trabajo pero sin salarios que les permitan pagar los elevados alquileres. Ahora, a esa opción se le da una nueva vuelta de tuerca, compartir en propiedad. Llegados a este punto, puede surgir una pregunta: ¿qué será lo siguiente?, ¿ser propietario de una cama en una habitación para dos?... quizás.