«He venido desde Lérida para conocer los orígenes de mi pareja»

Granada perdura en la memoria de todo aquel que conoce cada uno de sus rincones, su cultura o su ambiente. Incluso con poco tiempo para ... visitar la ciudad, quien pasa por las calles empedradas del centro, se lleva un poco de la ella para siempre.

En el caso de María, una mujer que viene desde Lérida para pasar unos días en la capital nazarí, se sorprende de todo lo que tiene que ofrecer: «Nunca antes había pensado en visitarla, pero es algo de lo que no me arrepiento».

Además, no sólo decide parar en Granada para ver lugares emblemáticos como la Alhambra, si no que viene con un objetivo concreto: conocer los orígenes de la familia de su pareja.

Aunque lleva poco tiempo de turismo, ya ha tenido ocasión de conocer una de los aspectos más característicos de la ciudad, más concretamente la unión de tradiciones que se vive en sus calles: «La mezcla de culturas que persisten en el tiempo hacen que Granada sea diferente al resto de ciudades».

«En Granada coméis un montón»

A diferencia de otras personas que deciden parar en la capital granadina, María se atreve a conocer rincones más allá del centro. Además, recomienda que más gente haga lo mismo y coma en el D'Tapas de Churriana de la Vega. «En Granada coméis un montón», afirma sorprendida.

Esta turista, por otra parte, desvela su indignación por un consejo que le dieron antes de llegar a su destino: «Me recomendaron que no alquilara coche, pero es algo que yo no haría porque te pierdes muchas cosas más que te puede ofrecer la ciudad. Así que visitar pueblos de alrededor es lo que me queda pendiente para otra visita».

Por último, al igual que muchos otros extranjeros que pasan sus vacaciones en la ciudad, se sorprenden por los increíbles precios que Granada tiene que ofrecerles: «Son realmente muy bajos aquí», confiesa entre sonrisas.