La vendedora de la ONCE, al motorista que aparcó en su quiosco: «Más lo siento yo por la multa que te caerá»

Pepe Moreno Granada Viernes, 6 de junio 2025, 23:54 Comenta Compartir

Mari Carmen fue el martes por la tarde a su puesto de venta de la ONCE, como todos los días. Al llegar al quiosco que regenta en la calle Recogidas, se dio cuenta de que no podía entrar. Había una moto aparcada justo en la puerta y bloqueaba el paso. Esta vendedora de cupones entró a las cafeterías que hay en la zona para preguntar por el dueño del vehículo, nadie respondió. Es por ello que no le quedó más remedio que llamar a la Policía Local de Granada. «Vino una patrulla de policías y avisaron a la grúa», comenta a IDEAL.

Esta vendedora de la ONCE no pudo prácticamente trabajar esa tarde. Mientras buscaba al responsable, llamó a la policía y vino la grúa, perdió un preciado tiempo de su jornada. «Bueno, qué le vamos a hacer», dice Mari Carmen sin un ápice de rencor, a pesar de que esa tarde pudo vender pocos cupones y demás participaciones de premios. «Fue más de una hora y media sin poder entrar al quiosco», afirma.

El hecho se conoció gracias a que la propia Policía Local de Granada compartió lo ocurrido en sus redes sociales. La publicación se hizo viral, pero para Mari Carmen solo se ha quedado en una anécdota que contar.

Además, se puede decir que el 'malentendido' se saldó de forma positiva. «El muchacho que aparcó su moto en la puerta del quiosco llegó a los pocos minutos y preguntó por su vehículo. Le dije que no me había quedado más remedio que llamar a la Policía Local, ya que me impedía la entrada. Fue entonces cuando me pidió perdón y me dijo que sentía mucho lo ocurrido. Fue muy amable», cuenta Mari Carmen.

La infracción fue catalogada como «grave» y conllevó 200 euros de multa para el motorista. «Yo le dije que más lo sentía yo por la multa que le iba a caer», cuenta Mari Carmen, que se lo toma con humor desde su quiosco ubicado en calle Recogidas.

Temas

Policía

Granada

Once

quiosco