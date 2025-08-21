El vendedor 'a puerta fría' que estafó a una mujer durante seis años en Granada Durante varios años habría ido vendiendo a la víctima productos que no necesitaba aprovechando esa circunstancia para abrir líneas de crédito a nombre de la perjudicada

La Policía Nacional ha esclarecido los delitos de estafa y falsificación de documentos denunciados por una mujer de 78 años, que manifestó haber sido víctima y perjudicada durante mucho tiempo por parte de una persona que le visitaba en su domicilio de Granada como vendedor 'a puerta fría'.

Tras la investigación, las pesquisas determinaron que esta persona, varón de 40 años, habría vendido a la mujer numerosos productos y, aprovechando su confianza, habría llegado a abrir hasta seis líneas de crédito de las que se benefició directamente sin su permiso.

Los hechos los llevaba sufriendo la víctima, una mujer de 78 años, desde hace seis años. En 2019 comenzó a recibir las visitas de un vendedor, que le ofrecía diferentes productos y estableció con ella una relación estrecha aprovechando que vivía sola y su avanzada edad. Valiéndose de sus escasos conocimientos financieros, logró en numerosas ocasiones venderle productos que la mujer no necesitaba y tampoco le exponía con claridad el precio que debía pagar por ellos.

Firmaba los documentos hasta que llegó su hijo

Esas ventas se realizaban de forma financiada, por lo que la mujer debía plasmar su firma en los documentos que el vendedor le presentaba autorizando dichas compras, desconociendo exactamente lo que firmaba. El vendedor le indicaba que solamente eran justificantes de haber sacado los productos vendidos del almacén, lo que resultaba un engaño. El estafador se aprovechaba de la confianza de la mujer y con estos documentos abría líneas de crédito con las que supuestamente la víctima financiaba la compra de diferentes productos cuyo valor económico desconocía.

El detenido ha sido acusado de los delitos de estafa y falsificación de documentos, dado que simuló la firma de la anciana en algunos contratos

En una de las visitas, y sospechando la mujer del vendedor, decidió la víctima programar la visita en compañía de su hijo, intentando de esa manera que el vendedor y presunto estafador cerrara todas las líneas de crédito abiertas. Ese día se acordó por escrito la liquidación de los adeudos pendientes contraídos de forma indebida, trato que nunca llegó a hacerse realidad.

En otra de las ocasiones, donde la víctima ya en un estado total de desconfianza se negó a firmar los documentos, el estafador llegó delante de la víctima a estampar una firma falsificada con el nombre de la mujer, chantajeándola emocionalmente y ofreciéndole excusas.

Denuncia

Una vez que la Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hecho a raíz de la denuncia de la perjudicada, puso en marcha la investigación correspondiente para poder determinar la procedencia de cada crédito y el destino del dinero solicitado. Además se han desarrollado análisis caligráficos que han demostrado la falsificación de documentos llevados a cabo por el presunto responsable de la estafa.

Cabe destacar que, este varón de 40 años, posee antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza. El detenido ha pasado ya ha disposición policial y los agentes han conseguido cancelar uno de los 6 créditos existentes a nombre de la víctima.