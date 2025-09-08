Los veintiún retos del nuevo curso político para Granada

El nuevo curso político se presenta interesante en Granada. Las administraciones tienen en marcha proyectos transformadores como la ampliación del metro –la Junta– o la ... llegada de nuevas conexiones aéreas, de manos de un contrato público que ha sacado Diputación.

Mientras, en la plaza del Carmen, han vivido estas vacaciones como las últimas de calma de lo que resta del mandato. Aunque Madrid está muy lejos, lo que ocurre allí tiene consecuencias de Despeñaperros hacia abajo. A nadie se le escapa la complicada situación en la que se encuentra el Ejecutivo, cercado por el caso Koldo y con la urgente necesidad de sacar adelante unos presupuestos que no están nada asegurados a día de hoy. Un adelanto electoral podría tener un efecto inmediato en Andalucía, donde a Juanma Moreno únicamente le queda aprobar las cuentas para cerrar la legislatura.

Las instituciones granadinas, Ayuntamiento, Junta y Diputación, apretarán el paso con la vista puesta en los comicios autonómicos y sin perder de vista que las municipales llegarán 'seguidamente'.

Con dos posibles comicios a la vuelta de la esquina, es de esperar que los partidos toquen a rebato a partir de este mes de septiembre. Más aún cuando el ecuador del mandato está superado y los grupos deben empezar a prepararse para un 2027 en el que de nuevo se jugarán las llaves de la ciudad y también el gobierno de la Diputación.

El nuevo curso, pues, se antoja determinante en el antiguo convento del Carmen, que tiene todavía cuentas pendientes. La más acuciante llegará con la aprobación de las ordenanzas fiscales y la presentación del nuevo expediente de presupuesto. El reto del equipo de gobierno es el de cuadrar las cuentas y tratar de abordar la bajada impositiva a la que se comprometió en la campaña de 2023. Octubre será el mes de la movilidad. Con años de retraso respecto a otras ciudades y mucho ruido alrededor, la zona de bajas emisiones, que ya está activa, empezará a registrar realmente las entradas de los vehículos, lo que se traducirá en sanciones para los incumplidores. Urbanismo, con las obras del nuevo plan municipal, y Contratación, que tendrá que desvelar si podrá completarse antes de 2027 la renovación de la concesión de Transportes que lleva encallada desde el mandato anterior, también tendrán meses 'calientes'. Son algunos de los retos que tiene ante sí el nuevo curso político y que se analizarán en esta información.

Ayuntamiento de Granada

Nuevas cuentas

El presupuesto es el expediente más importante de todo el año. De su aprobación dependen todos los servicios municipales y las inversiones comprometidas. A priori, el equipo de gobierno no debe sufrir para renovarlo. La máquina está bien engrasada, como ha demostrado en los ejercicios anteriores.

El reto aquí está en ver si, como aseguró la regidora el otoño pasado, estas son las cuentas en las que podrá aplicar parte del programa prometido en la campaña electoral. La obligación de asegurar el superávit debe conjugarse con la bajada de impuestos y la aplicación de las primeras ayudas impulsadas por los de Carazo. En julio se dieron los primeros paso al aprobar el cheque bebé, que podrán aprovechar quienes tengan hijos a partir del próximo 1 de enero. Sin embargo, queda por ver cómo se articularán otras medidas anunciadas para facilitar el acceso a la vivienda.

Zona de bajas emisiones

No lo parece, pero la zona de bajas emisiones está en vigor desde la primavera pasada. Con años de retraso respecto a otras ciudades, en la actualidad los coches altamente contaminantes que no estén registrados en Granada no pueden acceder al área restringida si no están incluidos dentro de algunas de las excepciones aprobadas.

Aunque las limitaciones están en marcha, las multas no. Lo harán de manera progresiva a partir del 1 de octubre. Será en ese momento cuándo se pueda empezar a comprobar realmente el impacto que la medida puede tener en los desplazamientos. Sectores como el comercio y la hostelería están muy pendientes de lo que suceda, aunque en el equipo de gobierno se confía en lo expresado por los informes técnicos, que aseguran que la caída de visitantes será mínima.

Grandes contratos

Los grandes contratos municipales siguen en el foco de actualidad. El Consistorio ya ha conseguido lo más difícil, culminar la adjudicación de la concesión de Limpieza por 700 millones de euros. Sin embargo, ahora debe gestionar el aterrizaje de FCC en Inagra, que debe llevarse a cabo, según las fuentes municipales consultadas, de manera progresiva antes de que termine el año.

Por otra parte, Granada sigue teniendo la 'patata caliente' del contrato de Transportes. Es el segundo de mayor coste y permanece en prórroga desde el mandato anterior. La pelota está en el tejado de Movilidad, que en julio aseguró de nuevo que la principal dificultad estaba en la localización de unos terrenos con capacidad para albergar las nuevas instalaciones. El reloj corre y el contrato de Limpieza ya ha demostrado la dificultad del proceso de renovación de este tipo de servicios. Si los pliegos no están antes de que termine el año, la ciudad corre el riesgo de no llegar al siguiente mandato con un nuevo contrato que se espera como agua de mayo.

Integración del tren

El anterior curso se cerró en junio con un acuerdo a tres bandas para la licitación de los pliegos técnicos para la integración del ferrocarril. Gobierno, Junta y Ayuntamiento demostraron que mediante el diálogo se pueden desbloquear proyectos que acumulan décadas de retraso, como es la eliminación de la cicatriz del tren en barrios como Chana, Pajaritos, Rosaleda o Bobadilla.

Acordado el marco de trabajo, el siguiente paso es cerrar el reparto económico que supondrá la operación. El modelo a seguir es el de Almería, donde las mismas tres administraciones pactaron la legislatura anterior la factura que les corresponderá a cada una por llevar el AVE a la ciudad. La primera de las reuniones debe celebrarse a la vuelta de las vacaciones, según confirmaron fuentes municipales a IDEAL.

Plan municipal de obras

El verano ha sido tiempo de las obras. Lo demuestran los operarios que trabajan a marchas forzadas en San Antón, Portón de Tejeiro o Emperatriz Eugenia aprovechando la ausencia de muchos granadinos. Sin embargo, a la vuelta de las vacaciones la previsión es que las actuaciones lleguen a otros puntos de la ciudad. De acuerdo a los datos de Urbanismo, vías como Santiago, Don Bosco o Carretera de Málaga son las siguientes en la planificación.

La obra de Cervantes también está próxima, aunque el equipo de gobierno debe resolver aún las dudas que el proyecto está generando en el barrio. Los vecinos han protagonizado protestas estas últimas semanas para reclamar más plazas de aparcamiento y no se talen los árboles previstos.

PGOM y Plan Albaicín

El mandato anterior, el bipartito puso en marcha el mecanismo para renovar el Plan General. El avance fue encarrilado por los socialistas, aunque el documento fue presentado definitivamente ya con Carazo al frente de la ciudad. La regidora anunció en ese momento la puesta en marcha de una oficina técnica que debía centrarse en el complejo proceso de elaboración del expediente. El equipo lleva trabajando desde septiembre del año pasado sin que ningún dato se haya conocido desde entonces.

Otro reto de Urbanismo está en la renovación del Plan Albaicín, que casi una década de retraso. Meses atrás, la concejalía aseguró que se estaba avanzando en la redacción de los informes pendientes y se apuntaba al final de este año como el momento previsto para la aprobación inicial de una normativa vital para definir qué se puede hacer y qué no en el histórico barrio.

Al comienzo del verano, sin embargo, se supo que el encargo que había hecho el Ayuntamiento a un equipo externo para terminar el expediente tuvo que cancelarse porque no se le había proporcionado las herramientas necesarias a tiempo. Hay que ver si la ciudad es capaz finalmente de cumplir el plazo y poner fin a un proceso que se arrastra desde hace demasiado tiempo.

El problema de la vivienda

La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los granadinos. Con los precios tocando máximos, el Ayuntamiento anunció en primavera la aprobación de ayudas para favorecer el acceso y que los propietarios pongan sus pisos en el mercado de alquileres a cantidades asequibles.

Las medidas deben aparecer en el nuevo presupuesto, según prometió la alcaldesa.

También debe verse qué sucede con la proliferación de los pisos turísticos. Aunque la ciudad tienen las nuevas licencias congeladas, está por ver qué medidas adopta para revertir la situación en los barrios donde el porcentaje de este tipo de negocios supera con creces el límite del 10% sobre el total residencial aprobado hace unos meses.

Las competencias le corresponden a la Junta de Andalucía, pero en los barrios del Albaicín y el Realejo los colectivos reclaman al Ayuntamiento que demande una solución al gobierno autonómico.

Diputación

Nuevos vuelos

Diputación espera la llegada de nuevas conexiones aéreas a través del contrato público que sacó en el mes de julio. Por ahora está asegurada una nueva línea con Francia. En concreto, con el aeropuerto de Nantes mientras que negocian con compañías –de manera directa– aviones con Londres y Oporto, que eran las otras dos patas de la convocatoria, que se han quedado desiertas.

Este plan se lanzó para fortalecer la presencia en países de interés para la provincia como Francia, Portugal y Reino Unido. En total, se invertirán dos millones de euros y estos aviones se dejarán acordados a final de año para poder empezar a operar en 2026. El contrato se extenderá a lo largo de tres años.

Grandes proyectos

Entre los grandes proyectos que se abordarán en los próximos meses está la reforma del Palacio de Niñas Nobles –cuyas obras empezarán en breve– o la senda litoral, un camino peatonal para unir toda la Costa a pie desde La Herradura a La Rábita. Se hará en varias fases y ahora se abordará la parte almuñequera de este sendero.

También este curso se comenzará la construcción de la residencia Sénior Tropical, para que los mayores de la provincia pasen unos días de turismo en primera línea de playa, en Almuñécar.

Las obras del gran circuito familiar y deportivo en el entorno del perímetro de la Base Aérea de Armilla ya han comenzado y la Diputación realiza gestiones para quedarse con unos terrenos de este espacio militar y construir en él el mayor parque de la provincia.

Impulso a los pueblos

Diputación se centrará en el impulso de los pueblos pequeños y también en los que están azotados por la despoblación. Los programas de inversiones en estos municipios continuarán y se crearán otros nuevos. Así se realizarán inversiones en los colegios, en edificios públicos para hacerlos más sostenibles y se invertirá en otros servicios para que estos pueblos se llenen de vecinos, como el arreglo de caminos rurales o la renovación de los centros de salud y la ampliación de los cementerios.

El nuevo plan de inversiones, que ha planteado la Diputación, con 2,5 millones de euros que beneficiará a 93 anejos de la provincia.

Patrimonio

Diputación seguirá invirtiendo su patrimonio con la adquisición del Banco de España y la Casa Dengra en Baza. También se abrirán las puertas del Castillo de la Calahorra –recién comprado por la institución provincial– para incrementar el catálogo de espacios turísticos de la provincia.

Entre los objetivos de la institución provincial también está adquirir el edificio de Correos, de Puerta Real, para plantear un gran museo de la provincia.

En busca de sedes comarcales

La Diputación quiere acercar sus servicios a los vecinos de la provincia y que, en cada comarca, haya un equipo técnico para sacar los proyectos con mayor fluidez. Por eso buscarán espacios emblemáticos en cada zona y abrirán centros comarcales. El convento de la Concepción de Guadix es el primer edificio que ha adquirido la institución provincial para este fin.

Ciudad Deportiva de Armilla

La inversión en la Ciudad Deportiva de Armilla continuará durante el curso para la renovación de las instalaciones y la suma de servicios. Se seguirán dando pasos para la construcción de la piscina olímpica.

Entre las obras ya realizadas se encuentra la recuperación del campo de césped o el pabellón cubierto.

Polo de tecnológicas

Uno de los proyectos más relevantes que están en marcha es la transformación del antiguo instituto Luis Bueno Crespo en un polo tecnológico para acoger empresas relacionadas con la inteligencia artificial y otros avances.

Las obras ya se han adjudicado y podrán empezar en breve para ir dando forma a la primera fase de este proyecto.

Junta de Andalucía

El metro

La Junta se enfrenta a un desafío importante este nuevo curso como es la finalización de la obra de la ampliación sur del metro. Si los plazos se cumplen, cuando 2025 se esté despidiendo, los trabajos para que los trenes vayan de Armilla a Las Gabias habrán terminado. Así, en 2026, quedará probar la circulación de los vagones para poner en marcha esta primera extensión de la línea 1, que tendrá un coste de 64 millones de euros.

El objetivo será determinar -también en los próximos meses- por dónde crecerá el metro en Granada. Es decir, la Junta ha sacado a licitación un estudio técnico –un plan director– que determinará si los trenes pueden alcanzar el aeropuerto, conectar las empresas de Escúzar o atravesar La Chana.

Carretera de Sierra Nevada

La conexión en la que también se esperan avances es en la carretera de Sierra Nevada, la A-395, que vivirá una profunda transformación con los taludes reforzados, aparcamientos y hasta miradores para contemplar el paisaje. Se trata de un gran proyecto de 21 millones de euros que se irá acometiendo poco a poco y que cumplirá con una demanda de usuarios, empresarios y trabajadores de la estación de esquí

Conexión con la Alpujarra

Otra de las carreteras en las que se trabaja y se avanzará mucho en el último trimestre del año es en la de La Alpujarra, que dejará Lanjarón mucho más cerca de la capital. Dividida en dos fases, ambos tramos (hasta la embotelladora y de ahí hasta el pueblo) están ya en marcha, después de que el terreno dificultase las cosas y obligase a modificar el proyecto.

Ciudad de la Justicia

La Junta trabaja en la futura Ciudad de la Justicia. Mientras que se redacta el proyecto de readaptación del Cubo se realizará un estudio para avanzar en la segunda fase de esta transformación de las infraestructuras jurídicas granadinas. Ahora mismo se está diseñando la adaptación del edificio a todos los nuevos servicios.

Otras obras

La Junta trabaja en la redacción y tramitación de proyectos como el enlace de la A-92 y la A-44; la mejora de la conexión entre la segunda circunvalación de Granada y la Citai de Escúzar y la Variante de La Malahá, y la nueva conexión de la primera y segunda circunvalación, que será la variante de Las Gabias, Churriana de la Vega y Armilla. También se redacta el proyecto de parking para el hueco que dejó el metro en el Camino de Ronda.

Conexiones metropolitanas

El plan metropolitano de transportes, el documento que establece cómo mejorar la conexión entre la capital y su Área Metropolitana mediante el fomento del transporte público, seguirá siendo una guía a la que mirar.

Depuración de aguas

Más de 90 millones de euros se están invirtiendo en estos momentos en la canalización de las aguas fecales de la provincia de Granada. Se trata de obras de depuradoras o agrupaciones de vertidos que permitirá que una treintena de municipios no viertan sus residuos a los cauces.