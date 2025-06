Una veintena de colegios piden medidas para reducir el calor

El calor aprieta en Granada este junio, pero no todas las infraestructuras de la provincia están preparadas para afrontar las altas temperaturas, que este mes ... han superado fácilmente los 35 grados. Los centros educativos, sin ir más lejos, siguen sin estar adaptados a pesar de llevar años reivindicando medidas. En este contexto, el sindicato de docentes Ustea ha decidido abrir un 'buzón' de quejas para colegios, institutos y centros de educación especial y ya ha recibido reclamaciones de una veintena.

«No hay ni una sombra y es insoportable tanto en recreos como en educación física» CEIP Segalvina Salobreña

Se trata de un formulario a través del cual la comunidad educativa puede trasladar sus necesidades. Ustea lo mantiene activo para seguir «mapeando el problema», que radica, principalmente, en la falta de climatización en las aulas. En la lista actual, a la que ha tenido acceso IDEAL, aparecen centros de todas las comarcas. En la Costa Tropical, se queja del calor extremo, por ejemplo, el CEIP Segalvina, ubicado en Salobreña. Algunas de sus aulas tienen ventanas solo en una pared y en el patio «no hay ni una sombra y es insoportable tanto en recreos como en educación física».

«En algunas aulas hay ventiladores que no cumplen su función y en la mayoría no hay climatización que asegure el buen funcionamiento de las clases» IES Padre Poveda Guadix

Las altas temperaturas también pasan factura en el área Nordeste. En el IES Padre Poveda, que está en Guadix, «en algunas aulas hay ventiladores que no cumplen su función y en la mayoría no hay climatización que asegure el buen funcionamiento de las clases». La estampa es la misma en centros del área metropolitana como el Jean Piaget, aunque su situación es también particular. Atiende a más de 120 alumnos de 3 a 21 años con necesidades especiales.

«Necesitamos cambiar ventanas, son viejas y no aíslan apenas, y al no haber doble puerta se pierde mucha calefacción» CEE Jean Piaget Ogíjares

La presidenta del AMPA Antares, Josefina Roig Estela, cuenta que hace años pidieron un presupuesto de mejora energética. «Costó mucho pedirlo y costó mucho que se aprobara. Necesitamos cambiar ventanas, son viejas y no aíslan apenas, y al no haber doble puerta se pierde mucha calefacción. Ya no es solo por los niños, que también, sino por el gasto que supone», comparte. Solo algunas aulas tienen ventiladores –de enchufe, que no de techo–, así que «este junio, que ha hecho mucho calor, ha habido que apañarse».

'Flus-flus' a los niños

En el CEE Jean Piaget, hay seis niños máximo por aula. «Hemos tenido que juntarlos en una clase para que estuvieran más frescos, pero no deberia ser así. Cambiar la rutina es lo peor que le puedes hacer a nuestro alumnado», explica Roig. A esto se suma un patio sin sombras que «a las doce del mediodía se vuelve infernal». Con calor extremo, los recreos son en el patio interior o el gimnasio. «Es rídiculo tener que estar mojando a los niños con el flus-flus. Entendemos que no se cambie todo de golpe, pero quedarse en la nada es desesperante», admite esta madre.

Ustea exige a la Junta de Andalucía que cumpla de manera «efectiva» la Ley de Bioclimatización

En este contexto, Ustea exige a la Junta de Andalucía que cumpla de manera «efectiva» la Ley de Bioclimatización, que realice auditorías térmicas «urgentes y públicas» y mejore las instalaciones existentes «inmediatamente». También espera que el calor sea reconocido como «riesgo laboral». Por lo pronto, la Consejería de Desarrollo Educativo permite a los colegios de Andalucía adelantar la salida por la ola de calor. En este sentido, subraya que más de 1.300 centros de la comunidad tienen registradas medidas de climatización.

Según el Gobierno andaluz, ya son 542 los centros educativos andaluces con refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas

Según el Gobierno andaluz, ya son 542 los centros educativos con refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético. A estos se suman 80 más en una nueva fase con la que el programa supera los 200 millones de euros de inversión desde 2019. Así, la consejera responsable, María del Carmen Castillo, reclama al Gobierno central «un plan nacional de modernización educativa» al considerar «que no ha cumplido con su compromiso de destinar 200 millones a la bioclimatización en toda España».