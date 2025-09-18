Vecinos del Zaidín salvan a un perro atrapado en una ventana El animal se encontraba en la repisa de una fachada que daba a la calle, con el peligro de caer

C. L. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:04

El animal estaba en peligro y los vecinos no se lo han pensado. Un perro asomaba por la ventana de un bloque de pisos del barrio del Zaidín. Apoyado en la repisa, miraba a la calle intranquilo. Parecía que sus dueños no estaban en casa y había riesgo de que el can cayera al vacío. Ante la situación, lo vecinos no se lo han pensado. Algunos ciudadanos han aparcado sus coches justo debajo por si el animal se resbalaba y han sacado una escalera de un comercio para rescatarlo.

Ha ocurrido en una bocacalle de la calle Palencia de Granada. Uno de los vecinos ha trepado por una escalera hasta el primer piso, ha cogido en brazos al perro y lo ha introducido de nuevo en la vivienda. Un gesto que ha acabado con el aplauso de los presentes que observaban la escena con angustia.