Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La zona de San Miguel en la que se produjo el fuego este fin de semana. Ariel C. Rojas

Los vecinos de San Miguel reclaman soluciones para frenar los incendios

Afirman que es habitual que se reúnan grupos de personas a beber y que todavía se producen acampadas en la zona que provocan riesgos

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:23

En 2022 un fuego en el cerro de San Miguel amenazó la Abadía del Sacromonte y arrasó con 172 hectáreas. Se detuvo a dos personas, ... una pareja que había acampado en la zona y había hecho una barbacoa. Aquel incendio fue complejo, los efectos aún se pueden ver y los vecinos no lo han olvidado. Pero que en esta zona se propague el fuego, desgraciadamente no es algo excepcional. El último incendio se produjo este mismo sábado. Se inició poco antes de las siete de la tarde en la ladera de abajo del templo y se extendió barranco abajo, donde existe bastante vegetación seca. La noticia se propagó rápidamente a través de los grupos de WhatsApp de los vecinos de la zona, que piden medidas para paliar esta situación. Las llamas en San Miguel parecen la historia de nunca acabar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  2. 2 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  3. 3 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  4. 4

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6

    «Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»
  7. 7

    Los Bomberos creen que las víctimas de Pinos Puente trataron de apagar el fuego
  8. 8

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  9. 9 Un coche ardiendo en la Circunvalación provoca grandes retenciones
  10. 10

    El desconsuelo de Pinos Puente y Alcalá la Real por José Ramón y Paco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los vecinos de San Miguel reclaman soluciones para frenar los incendios

Los vecinos de San Miguel reclaman soluciones para frenar los incendios