Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevas construcciones en Albayda Ariel C. Rojas

Los vecinos quieren más árboles para dejar de vivir en una 'isla de calor'

La asociación ha presentado un estudio sobre las zonas verdes para entrar en el plan de renaturalización de parques impulsado por el Ayuntamiento

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:13

La asociación de vecinos de Albayda sigue con ganas de reivindicar 25 años después. A lo largo de estas más de dos décadas han logrado ... mejorar el barrio a través de sus peticiones. Desde poner nombre a calles que no lo tenía hasta la instalación de semáforos o la apertura de un nuevo colegio o la llegada del autobús. Aunque el barrio ha mejorado mucho, todavía hay cosas por hacer. Una de sus últimas reclamaciones es contar con más espacios verdes. La entidad quiere participar en el plan de renaturalización de parques del Ayuntamiento y para ello ha hecho un estudio detallado de lo que consideran que es necesario cambiar. Quieren más verde y más sombra entre tanto edificio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  2. 2 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  5. 5

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  6. 6

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  7. 7

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  8. 8

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10 El helado más granadino como homenaje a la abuela Flora por su jubilación en una heladería de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los vecinos quieren más árboles para dejar de vivir en una 'isla de calor'

Los vecinos quieren más árboles para dejar de vivir en una &#039;isla de calor&#039;