Vecinos se plantan para exigir mejoras en el centro de salud del Albaicín: «Nunca sabes qué médico te atenderá en la próxima cita» Vecinos concentrados en el mirador de San Nicolás para exigir estabilidad para el centro de salud del Albaicín. / Mercedes Navarrete La «inestabilidad» y alta rotación del personal sanitario afecta a los pacientes del barrio que se han organizado y mantendrán concentraciones los días once de cada mes hasta obtener respuestas MERCEDES NAVARRETE Granada Domingo, 11 agosto 2019, 18:34

«Don Antonio me estuvo atendiendo 26 años en este centro de salud, ahora los médicos no me duran ni un mes». Es el lamento de Conchi, de 71 años, que echa de menos poder contar en su centro de salud del Albaicín un médico de cabecera que conozca bien su historial, sus achaques y sus tratamientos. Como Conchi, muchos más vecinos del Albaicín comparten la misma queja y se han plantado esta mañana de domingo, con una gran carpa, sombrillas y hasta nevera, en el mirador de San Nicolás para exigir mejoras para su centro de salud.

La protesta organizada por la asociación Amigos del centro de salud del Albaicín, pretende ser una llamada de atención ante la «inestabilidad» que han provocado en el centro de salud la sucesión de jubilaciones, contratos temporales y traslados que han tenido lugar en el último año y medio. Por las consultas del centro han pasado hasta cinco facultativos diferentes en 16 meses, según denuncian, e igual pasa con el personal de enfermería.

«Un centro de salud no es una caseta de peajes de una autovía es medicina de familia. Aquí ya nunca sabes el nombre del médico o enfermero que te atenderá en la próxima cita», resumen desde la asociación amigos del centro de salud Albaycín, que también ha aprovechado la protesta de hoy para recoger firmas de granadinos y turistas en el mirador de San Nicolás.

El matrimonio formado por Pilar y Pepe, gran dependiente en la imagen de arriba. Abajo, Emilia y Carmen y Conchi y Rosa, participando en la protesta en el mirador de San Nicolás. / Mercedes Navarrete

El portavoz de Amigos del centro de salud del Albaicín, Álvaro Moral, explica que en este centro de salud se han sucedido en el último año y medio una serie de jubilaciones de los profesionales médicos, movimentos de traslados y contratos temporales que han provocado una situación «de gran inestabilidad que conlleva la imposibilidad de ofrecer y realizar con dignidad y calidad todos los servicios que históricamente se han ofrecido».

Álvaro asegura que fue el propio equipo sanitario el que lanzó un SOS y la asociación ha recogido el guante, organizando reuniones de vecinos que han cristalizado en estas protestas. Los actos reivindicativos comenzaron el pasado 11 de julio y el pulso se mantendrá con concentraciones los días once de cada mes «hasta obtener respuestas y mejoras por parte de la administración«. »Queremos explicaciones«, demandan desde la asociación.

Visitas a domicilio

Los vecinos critican que no se hayan cubierto adecuadamente las bajas del equipo médico «y lo hayan sometido a una inestabilidad que redunda en la atención a los usuarios». «Queremos tener nuestro personal médico, enfermero y administrativo y de mantenimiento, que vuelvas quienes se fueron», apuntan.

Blanca Marcos, médica y vecina del barrio, incide además que el centro de salud del Albaicín tiene características especiales, por las dificultades de accesibilidad del barrio, que obligan a los profesionales sanitarios a realizar numerosas visitas a domicilio, lo que supone una mayor carga de trabajo.

«Desde hace año y medio se han ido cambiando los profesionales y la atención es peor, esto es consecuencia de las políticas de personal del SAS y de que no se cuida a los profesionales», se queja.

Traslado «forzoso»

Los vecinos lamentan especialmente la marcha de una doctora que trabajaba en comisión de servicio en el centro de salud «y la han traladado contra su voluntad». «Esto genera aquí un problema mayor que el que se pretende solucionar y está siendo la gota que colma el vaso de años de inestabilidad», resumen desde la asociación, que subraya que era la médica de familia «con más antigüedad en el centro y el referente para los de paso».

«Desde que se jubiló mi doctora Carmen voy como los toreros, con el capoté de acá para allá. Nos cambian muchos de doctores y te atienden tan cansados que te despachan en cinco minutos. Y eso después de esperar siete días para que te den la cita», asegura Emilia Soriano, nacida hace 71 años «en el balcón de los Pintores» de este barrio.

Emilia es una de las mayores que ha participado esta mañana en la protesta «porque nos importan mucho nuestros médicos, la salud no es un juego» señala mientras sus vecinas asienten.

La rampa

Por la misma razón, José Antonio Fernández, que es gran dependiente y se mueve en silla de ruedas, ha hecho el esfuerzo de realizar la carrera de obstáculos para llegar al mirador desde su casa.

«Este es un barrio de gente mayor, necesitan un médico de confianza», reivindica. «Tuve que luchar años por una rampa para el centro de salud y ahora que tento la rampa me quitan los médicos», ironiza Pepe, como le llaman sus vecinos.

«Este centro era modélico es una pena que se haya deteriorado así el servicio», lamenta su mujer Pilar Santomé, que apunta que además de las políticas de personal del SAS hay otros problemas, como el aparcamiento que hacen que los médicos rechacen trabajar en este centro.

«Esto va a traer cola, aquí vamos a protestar todos los días 11 hasta que se arregle«, zanjan las albaicineras Cármen Marmol (68 años), Rosa, de ochenta y Emilia Soriano (71).