Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zona de Jun afectada por los cortes de luz IDEAL

Vecinos de Jun denuncian cortes de luz de horas desde hace dos semanas

Endesa explica que el fallo en el suministro se produce por una incidencia en un centro de transformación y que, al parecer, está vinculado a la sobrecarga de la red por «posible fraude»

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

Raúl, vecino de una urbanización en la zona de Nuevo Jun, sufre desde hace varias semanas cortes de luz en su casa. «Estamos tres, cuatro ... o cinco horas sin suministro, a oscuras y sin poder poner la calefacción o el brasero», explicaron. Él es uno de los muchos afectados en varias calles donde se registra este problema, aunque la duración en la interrupción varía en función del punto. Señalan que poco a poco las interrupciones han ido a más y que hace unos días duraban unos segundos o minutos, pero ahora se extienden durante horas. «Es insoportable aguantar el frío hasta dentro de casa», lamentaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  9. 9 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos de Jun denuncian cortes de luz de horas desde hace dos semanas

Vecinos de Jun denuncian cortes de luz de horas desde hace dos semanas