Vecinos de Jun denuncian cortes de luz de horas desde hace dos semanas

Raúl, vecino de una urbanización en la zona de Nuevo Jun, sufre desde hace varias semanas cortes de luz en su casa. «Estamos tres, cuatro ... o cinco horas sin suministro, a oscuras y sin poder poner la calefacción o el brasero», explicaron. Él es uno de los muchos afectados en varias calles donde se registra este problema, aunque la duración en la interrupción varía en función del punto. Señalan que poco a poco las interrupciones han ido a más y que hace unos días duraban unos segundos o minutos, pero ahora se extienden durante horas. «Es insoportable aguantar el frío hasta dentro de casa», lamentaron.

La luz se fue la noche del martes y no volvió hasta la tarde del miércoles en la calle Pilar Juver. Los vecinos dejaron de tener corriente alrededor de las 23.00 horas. En la avenida Luis Javier Rodríguez Salas, hubo repetidos microcortes durante toda la madrugada. Temen que las incidencias se repitan y sean tan duraderas, principalmente, por las personas electrodependientes. «Hay mayores que necesitan oxígeno para vivir, no podemos seguir así», expresaron.

Les preocupa, también, que los apagones generen subidas de tensión bruscas y sus electrodomésticos queden dañados, motivo por el que los perjudicados no descartan iniciar una recogida de firmas si vuelven a repetirse los cortes de luz en sus domicilios. Reclaman «medidas efectivas que duren en el tiempo», ya que no es un problema habitual en el terreno. La falta de suministro se produce en el interior de sus viviendas y afecta también al alumbrado público.

La alcaldesa de Jun, Pilar Jiménez, trasladó su preocupación e inquietud por el problema que sufren sus vecinos desde hace semanas. La regidora aseguró que desde el Ayuntamiento se pusieron en contacto con la compañía eléctrica a primera hora de ayer para que se solucionase cuanto antes y de forma definitiva la incidencia ante la magnitud y la reiteración de los hechos. «Los vecinos deben tener un servicio adecuado porque pagan sus facturas regularmente», detalló Jiménez.

El objetivo primordial del consistorio era que las personas electrodependientes no sufrieran ningún perjuicio. «Hemos estado en continuo contacto con los responsables de Endesa», añadió la regidora. Los vecinos trasladaron la situación al Ayuntamiento tras no obtener ninguna respuesta inmediata por parte de la compañía eléctrica.

Endesa

Desde Endesa, por su parte, indicaron que registraron una incidencia en un centro de transformación, que trabajan en analizar la causa y que podría estar vinculada con la sobrecarga de la red por «posible fraude». Según confirmó la alcaldesa de Jun a este periódico, el problema se resolvió ayer por la tarde cuando se reparó el transformador. El suministro eléctrico se reanudó a las 16.00 horas. Se desconoce por qué en algunos domicilios ha habido cortes muy duraderos y en otros se ha podido restablecer con más celeridad.

Los vecinos afirmaron que hace unas semanas técnicos de la compañía eléctrica acudieron para supervisar el estado de este mismo centro de transformación, que es el que ha generado los cortes durante este tiempo.