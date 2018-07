Los vecinos del fugitivo inglés: «Tengo los pelos de punta. Y pensar que se pudiera haber acercado a mi hija» Lugar del arresto. / R.L.P. Residentes de la Cartuja están consternados tras descubrir que un pederasta en busca y captura por la Europol se escondía en el vecindario P. GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Sábado, 28 julio 2018, 02:10

Un cartel informa: 'Clases particulares de inglés a domicilio. Profesora nativa'. El mismo anuncio que David Daniel Hayes, ciudadano británico de 39 años acusado de nueve delitos sexuales, empleaba en internet como tapadera para acercarse a los niños. Este individuo acusado del abuso sexual sistemático de menores en el Reino Unido, no contaba con que la Guardia Civil tenía constancia de un caso similar en la provincia de Granada en el que un ciudadano británico se habría sobrepasado supuestamente con varios menores a los que daba clases particulares de inglés en su domicilio familiar por lo que los agentes relacionaron ambas investigaciones.

En la calle Pizarro Cenjor los vecinos acaban de recibir la noticia. Una cámara de televisión graba a las puertas de la casa donde el acusado fue interceptado por la Guardia Civil el pasado miércoles. Los más curiosos se acercan a la acera. Entre ellos, un hombre que narra a su vecina, aún con las bolsas de la compra en la mano, lo sucedido. «Acababa de llegar, la Guardia Civil venía detrás de él desde otro pueblo. No le ha dado tiempo a instalarse. Se lo he enseñado a mi hijo, Miguel, por si lo había visto», le cuenta a su vecina. «No tenía ni idea me he quedado de piedra cuando me lo ha contado mi vecino que se había metido a vivir en la casa. Que miedo se me han puesto los pelos de punta de pensar que podría haberse acercado a mi hija», contesta la mujer.

Hayes trataba de despistar a las autoridades que querían localizarlo y cambiaba asiduamente de domicilio. Los agentes, que lo tenían en el punto de mira, llevaron a cabo en la provincia exhaustivas vigilancias sobre los distintos domicilios, incluidas pensiones y hostales en los que Hayes se refugiaba. La Guardia Civil seguía el rastro del detenido a través de los anuncios que el detenido publicaba en conocidos portales de internet como profesor particular de inglés a domicilio. Pero en la Cartuja, nadie había visto antes al sujeto. Ahora es conocido en todo el barrio. «No me he enterado de nada estoy en la Costa y sólo he subido a comprobar que todo va bien. Llevo 35 años en el barrio. Me mudé en el año 82 y jamás ha pasado algo como esto. Mis hijos se han criado aquí y siempre ha sido un barrio tranquilo. Nunca pasaba nada y no se porqué ahora están ocurriendo tantas cosas», se lamenta José.

María Jesús se alegra de que la Guardia Civil haya interceptado al acusado, al que califica de «sinvergüenza»: «Salgo poco a la calle, lo mismo lo he visto de pasada y no caigo. Voy de la compra a casa y paseo de vez en cuando con mi marido. Hemos tenido estudiantes que montan jaleo por las noches, pero nunca una cosa de estas, aunque no hay que correr mucho... el que menos te piensas te da la sorpresa». «Estamos apañados Dios quiera que sirva para algo Y no salga», añade la mujer de unos 65 años de edad.

El acusado abusó presuntamente de varios menores, 3 de ellos en Andalucía y figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europa. El arresto se ha producido en el marco de la 'Operación Curtis'. Las autoridades británicas perdieron de vista a Hayes en 2015, cuando estaba en libertad bajo fianza y no se presentó a un juicio. Sin embargo, la Guardia Civil retomó el rastro cuando detectó un caso similar en Granada. Los agentes, tras analizar la lista de fugitivos más buscados, sospecharon que podría tratarse del fugitivo, pero la documentación del profesor no coincidía con la identidad. La Guardia Civil no le perdió la vista y, finalmente, el servicio de criminalística del Instituto Armado cotejó sus huellas dactilares y descubrió que había suplantado la identidad a otro hombre. El detenido ha sido puesto en disposición del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.