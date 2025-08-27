Los vecinos de Diezma contarán el próximo verano con una nueva piscina municipal gracias a los Planes Provinciales de la Diputación El presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha destacado el buen ritmo de las obras que arrancaron en febrero y que cuentan con un presupuesto de más de 317 mil euros, de los que Diputación aporta 296 mil euros

Los vecinos de Diezma disfrutarán el próximo verano de una nueva piscina pública, una infraestructura muy demandada que se está ejecutando con cargo a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación de Granada. El presidente de la institución provincial ha visitado hoy las obras junto al alcalde de Diezma, Juan Carlos Cobo, donde han comprobado el buen ritmo de los trabajos. Allí ha destacado que estamos ante una infraestructura que «es un ejemplo de cómo los Planes Provinciales de la Diputación generan oportunidades reales en los pueblos. Cumplimos con nuestro compromiso de apoyar a los municipios, de trabajar mano a mano con los ayuntamientos y de dotar a los vecinos de espacios modernos y accesibles».

«Esta piscina será un lugar de encuentro y disfrute para todos, pero muy especialmente para los niños, que a partir del próximo verano contarán con un espacio seguro y pensado especialmente para ellos. Supone además un atractivo añadido para Diezma y una mejora en la calidad de vida de todos sus vecinos».

Por su parte, el alcalde de Diezma ha agradecido la inversión a la Diputación «por hacer posible esta obra que representa un proyecto de gran envergadura para nuestra comunidad. También agradezco a los alcaldes presentes por su apoyo constante. Hoy culminamos la primera fase, y el siguiente paso será la construcción de una pista de fútbol de césped».

Características

La nueva piscina se ubica en una zona estratégica de uso público, rodeada de instalaciones educativas y deportivas como el colegio, la pista polideportiva y los futuros campos de fútbol, conformando un nodo cívico de primer orden que favorecerá la convivencia y el uso intergeneracional.

El proyecto, con un presupuesto de 317.131,42 euros, de los que la Diputación ha aportado 296.329,07 y el ayuntamiento de Diezma 20.802,35, ha sido diseñado bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad. La piscina contará con gradas dentro del propio vaso, diferentes niveles de profundidad, accesos adaptados y un sistema de depuración salina, que ofrece un uso más saludable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Además de su uso recreativo y deportivo, la piscina podrá acoger actividades de salud como aquagym, gimnasia acuática o ejercicios de rehabilitación, y en invierno se convertirá en un espacio escénico y ornamental que reflejará la belleza de Sierra Nevada, integrándose en el paisaje y aportando valor estético al municipio.

La obra avanza según lo previsto y permitirá que Diezma estrene su piscina en la temporada de verano de 2026.

