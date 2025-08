Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida

La baronesa Thyssen, Tita Cervera, trató de encadenarse a un árbol en el paseo del Prado de Madrid en 2007 para impedir su tala. Mariana ... no es baronesa pero sí es la panadera de la avenida de Cervantes y al igual que la noble se abraza a los enormes y frondosos árboles de la avenida de Cervantes. «Estamos indignados», resume el sentir del barrio. «No nos gusta nada de nada ni la reforma que quiere hacer el mes que viene el Ayuntamiento ni las formas con las que nos han tratado».

«El vial intermedio que afecta el tránsito peatonal solo sirve para que los coches aparquen en la acera», según el concejal

Rápidamente, a modo de portavoz, resume la situación. «No queremos el bulevar porque se cargan el vial de servicio. No queremos que talen unos árboles de cino o seis pisos de altura que son ya centenarios. Yno sé para qué queremos tanto parque infantil si hay más parques que niños».

La indignación es patente. Bancos, árboles comercios y paredes están llenos de pasquines que rechazan el proyecto y llaman a la movilización. Concretamente, una reunión este viernes a las ocho de la tarde en la misma avenida para ver las medidas que van a tomar. También han comenzado una recogida de firmas digital y en papel que ha sumado en un suspiro un millar.

La presidenta de la asociación de vecinos de Cervantes, Marisa de la Torre, comparte estas quejas. «Hemos solicitado en la junta de distrito la presencia de los concejales para que nos den explicaciones y solo han aparecido una vez unos técnicos. No hay consenso alguno».

La presidenta de la asociación y una vecina con el plano de la reforma, a la que se oponen. Vecinos y comerciantes abraza un árbol de la avenida. Un ocón de un árbol recién cortado. Blanca Rodríguez

La versión municipal

Enrique Catalina concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Granada, mantiene un punto de vista completamente diferente. «La obra de Cervantes es una actuación largamente demandada por los vecinos de la zona. Y ya en sus inicios las peticiones vecinales pasaban por eliminar el vial intermedio que afecta el tránsito peatonal, pues solo sirve para que los coches aparquen en la acera».

Sobre la actuación propuesta por el Ayuntamiento, «se están difundiendo diferentes informaciones que no son ciertas y que están confundiendo a los vecinos», añade. En primer lugar, explica que no se reducen plazas de aparcamiento. «Al contrario, se ganan, solo en la avenida, se ganan. Y digo solo porque movilidad va a actuar sobre calles limítrofes para ganar un número considerable de nuevas plazas».

En segundo lugar, con la actuación se ganan once nuevos árboles. «Según un informe técnico encargado exprofeso se eliminan once debido al mal estado de los mismos con peligro de que alguna rama se pueda caer del propio árbol. Pero se plantan 22 nuevos, por lo que la avenida gana once tras las obras».

En cuanto al parque infantil, no entienden bien el rechazo. «Es una petición generalizada de todos los barrios. La situación es idéntica a la que puede tener la zona infantil del Violón». Otro dato incorrecto, según el concejal, es que con la construcción del bulevar las ambulancias y vehículos de emergencia no iban a poder acceder a las viviendas. «Esto no es cierto, ya que no habrá impedimento para tal fin». Mientras llegan las obras, los vecinos están en pie de guerra.