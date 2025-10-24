Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vecinos del Boquerón reclaman una solución a los problemas del centro de Arandas. IDEAL

Vecinos del Boquerón exigen traslado del centro de Arandas tras una plaga de chinches

Los residentes denuncian que las dependencias no son aptas para los usuarios y lamentan la degradación y la inseguridad que padece el barrio

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:26

Comenta

La asociación de vecinos del Boquerón ha reclamado una vez más el traslado del Centro de Alta Tolerancia de la calle Arandas tras tener constancia ... de una nueva plaga de chinches en el local que ha afectado también a varios residentes del entorno. El colectivo considera que el espacio no cumple las mínimas condiciones de salubridad y ha solicitado que las dependencias se llevan a otro lugar que se encuentre mejor adaptado a las necesidades de los usuarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  2. 2 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  5. 5

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  6. 6

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  7. 7 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha
  8. 8 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones
  9. 9 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  10. 10

    3.000 solicitantes aspiran a conseguir una de las 1.508 VPO de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos del Boquerón exigen traslado del centro de Arandas tras una plaga de chinches

Vecinos del Boquerón exigen traslado del centro de Arandas tras una plaga de chinches