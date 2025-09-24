Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martina, el camaleón desaparecido en el Zaidín. Ideal

Una vecina del Zaidín pide ayuda para encontrar a su camaleón

Señala que lo perdió el pasado 20 de septiembre y que un joven lo había visto en la calle Palencia

C. L.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:22

María del Carmen tiene 64 años. Hace año y medio adquirió un camaleón de Yemen en una tienda de animales de Granada. Rápidamente se encariñó y le ha acompañado todo este tiempo. Sin embargo, hace unos días se perdió y no ha logrado dar con su paradero.

«Estoy desesperada por la pérdida de Martina», cuenta. Asegura que tiene «todos los papeles en regla» para contar con este animal como mascota.

Desapareció el sábado 20 de septiembre sobre las dos de la tarde. Según la información que ha podido recabar, «la cogió un muchacho en la puerta de la Farmacia Europa de la calle Palencia y dijo que la llevaría a un veterinario». Sin embargo, sus intentos por localizar al animal no han dado frutos por el momento: «He llamado a muchísimas clínicas y no la he encontrado».

«Ruego que me ayuden a que Martina regrese a casa, la he criado desde pequeña y la quiero con locura», señala María del Carmen.

El camaleón del Yemen (Chamaeleo calyptratus) es una especie muy colorida. El color de base del macho es el verde claro, complementado por rayas transversales amarillentas. Sin embargo, la paleta de colores el camaleón del Yemen es muy variable. Además de verdes y marrones, también los hay azules, blancos, negros, amarillos y naranjas. El color de las hembras, como en este caso, puede ir desde verde pálido hasta marrón.

