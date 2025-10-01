Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un féretro en unas dependencias funerarias. Ideal

Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida

La Audiencia ha condenado a dos años de cárcel a la procesada, que ingresó ilegalmente casi 77.000 euros

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

La mujer murió en la India en 2013, pero burocráticamente siguió viva hasta 2022. Gracias a esa incongruencia, una vecina de Granada cobró durante nueve ... años la pensión de incapacidad permanente absoluta de la que disfrutaba la difunta en el momento del óbito. En total, la acusada ingresó ilegalmente 76.907 euros, según la sentencia de la Audiencia Provincial, que la ha condenado a dos años de cárcel por un delito de fraude a la Seguridad Social «de notoria importancia», eleva la resolución el rango de la infracción.

