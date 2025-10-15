Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia» Los populares van a interponer una denuncia y tachan los hechos de «intolerantes y muestra de odio»

Rebeca Alcántara Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

La sede del Partido Popular de Granada, en la calle Andrés Segovia, ha amanecido este miércoles vandalizada con pintadas en las que se podía leer «partido progenocida». Los hechos coinciden con la huelga general convocada para la jornada en apoyo al pueblo palestino.

Los populares, que van a denunciar los hechos ante la Policía, han lamentado el ataque y han considerado que «esto no es libertad de expresión, ni democracia». Y han calificado los hechos de «intolerantes y como una muestra de odio».

El PP granadino asegura que frente a estos ataques su respuesta siempre será «la defensa de la paz, la libertad y el respeto».

El acto vandálico se ha producido de madrugada y el partido está pendiente de tener las imágenes de las cámaras para interponer la denuncia correspondiente