Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pilar de la Virgen en calle Elvira. En el círculo, las pegatinas sobre la mampara de cristal. Javier F. Barrera

Vandalismo en el Pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»

La aparición de unos adhesivos de la CNT sobre la imagen de las Angustias en la calle Elvira solivianta a vecinos, hermanos y feligreses

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:41

Comenta

El acto vandálico ocurrido este pasado fin de semana no ha sentado nada bien ni en el vecindario ni entre los hermanos ni entre los ... feligreses de la iglesia de san Andrés, que se han soliviantado. El caso es que en la mañana de este pasado sábado la urna de la Virgen de las Angustias ubicada sobre el pilar del mismo nombre en la calle Elvira apareció con varias pegatinas pegadas sobre ella. Las pegatinas, del sindicato anarquista CNT, también estaban pegadas a lo largo de la calle sobre diversas paredes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  2. 2 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  3. 3

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  4. 4 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  5. 5 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»
  10. 10

    La granadina que se dejó llevar por la física cuántica hasta Oxford

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vandalismo en el Pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»

Vandalismo en el Pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»