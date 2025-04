Así es como van a funcionar los hospitales de Granada este martes

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 29 de abril 2025, 11:35 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

Caos, tensión, miedo. Vivir sin luz genera inseguridad. La noche es oscura y, sí, alberga horrores. Por suerte, en contra de lo que muchos creen, la solidaridad existe y la vocación también. Que se lo digan si no a todos los profesionales sanitarios y personal de administración, limpieza y seguridad que desde las 12.33 horas de ayer, cuando se produjo el apagón eléctrico masivo en todo el país, han acompañado -por turnos- a los granadinos que requerían asistencia médica y que, hoy también, seguirán a su lado.

Los hospitales de la provincia de Granada ya han empezado a retomar la actividad, en su mayoría, con bastante normalidad, a pesar de algunos fallos electrónicos. Eso sí, según ha podido confirmar IDEAL, la actividad quirúrgica programada ha quedado suspendida en todos ellos. El objetivo es que se pueda reanudar esta misma tarde, pero por el momento solo se está interviniendo en casos de urgencia y oncológicos.

En el Virgen de las Nieves, los pacientes apenas notaron el corte de luz y la rutina continuó prácticamente sin cambios durante la noche. A primera hora de esta mañana, el personal del servicio de Urgencias comentaba los múltiples microcortes sufridos en unas horas que resultaron «angustiosas». Por suerte, hoy la electricidad vuelve a funcionar en todo el complejo hospitalario, aunque «hay sistemas electrónicos que siguen dando fallo y algunas tarjetas sanitarias no se pueden pasar». Con respecto a la actividad quirúrgica, la gerencia ha confirmado que se mantiene la programación de esta tarde.

En el Clínico San Cecilio, en el PTS, también se vivieron momentos críticos. A última hora de la tarde, hubo que reabastecer los generadores con gasoil para garantizar la noche y la mañana de hoy. Por el momento, la actividad quirúrgica ha quedado suspendida al igual que en el resto de hospitales con la idea de que se retome esta tarde, «cuando los quirófanos vuelvan a estar fríos y los procesos de esterilización se puedan llevar a cabo con todas las garantías de seguridad para pacientes y profesionales». No obstante, desde la dirección del hospital subrayan que sí se mantienen las citas en consultas con especialistas y para pruebas radiodiagnósticas, así como las cirugías urgentes y oncológicas. En el hospital de Loja, dependiente de este, se ha podido proseguir con la actividad habitual.

Sur y Nordeste

En el Santa Ana de Motril, se garantizó igualmente el suministro eléctrico y se dio respuesta a la demanda asistencial no demorable con el apoyo de dos grupos electrógenos. Eso sí, ante la preocupante situación que se estaba viviendo, se solicitó un tercer generador a Endesa. «Se recepcionó sobre las once y media de la noche y se conectó en previsión, pero no llegó a necesitarse», ha aclarado el hospital de referencia para la Costa Tropical y la Alpujarra. Hoy, aquí también se han suspendido las cirugías hasta esta tarde, en principio. Funcionan con normalidad las consultas externas programadas, endoscopias y hospital de día, y también, aunque con posibles incidencias, el laboratorio y el radiodiagnóstico. En atención primaria, las citas se atenderán pero con posibles retrasos consecuencia de incidencias informáticas.

Un grupo electrógeno permitió también continuar con la atención tanto hospitalaria como primaria en el área Nordeste. En Baza, la luz ha vuelto poco antes de las diez de esta mañana -en otros municipios como Huéscar acaba de reactivarse- y el gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste, Pedro Ruiz, ha indicado que, por ahora, solo se realizarán cirugías de urgencias y oncológicas. Las intervenciones programadas se han paralizado, aunque está previsto que se reanuden esta misma tarde. Asimismo, se ha habilitado un hospital de día para atender a los trece pacientes de terapia respiratoria domiciliaria que han necesitado asistencia.

En estos momentos, el SAS está trabajando para digitalizar toda la información que, ante la falta de electricidad, ha tenido que ser recabada a mano. Desde la delegación de la Consejería de Salud, aseguran que algunos sistemas informáticos ya se han ido reponiendo mientras que otros están en ello. «No olvidemos que hay un problema de comunicaciones general pero los centros tienen su plan de acción. Seguimos trabajando para ir retomando la actividad ordinaria. Que la población sepa que estamos aquí para atenderlos y agradecemos su pacientcia», ha concluido.