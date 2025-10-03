Valderrubio acoge el estreno de la película de 'La Casa de Bernarda Alba' en el museo de Lorca El film ha sido rodado por primera vez en la vivienda que inspiró el drama del autor granadino

Sandra Martínez Viernes, 3 de octubre 2025, 16:18

Valderrubio está de celebración. La localidad acoge este sábado el estreno de la película de 'La Casa de Bernarda Alba' en la casa-museo de Federico garcía Lorca. Esta ha sido la primera vez que se ha rodado el film en la vivienda real que inspiró el drama al autor granadino. «Es una deuda que tiene Granada y Federico, que no pudo ver estrenada esta obra en su tierra», ha señalado el alcalde de Valderrubio, Antonio García (PSOE), que ha insistido en la importancia que esto tiene para la provincia a nivel cultural.

El regidor ha destacado la vinculación del pueblo con la historia y la vida de ederico García Lorca, así como la singularidad de los paisajes y el ambiente de la vida de sus vecinos como un elemento esencial para la inspiración del autor.

Dirigida por Marta-Cora Castro, se rodó en Valderrubio en marzo de 2025. La cineasta de raíces españolas lleva varios años trabajando en este proyecto para el que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valderrubio, que ha cedido los espacios de sus museos lorquianos. A los 12 años actuó bajo la dirección de Margarita Xirgu, la musa de Federico, y aprendió de ella. Desde 1998 reside en Fuengirola (Málaga) y actualmente se dedica al cine. Ha dirigido varios cortometrajes y obtenido numerosos reconocimientos a nivel internacional.