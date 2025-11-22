«Lo más urgente es empezar a echar hormigón y contratar al equipo que necesitamos»

Moisés Weber (Oviedo, 1975) tomará el relevo de Ángel Ibarra el próximo mes de diciembre, hasta que se convoque y resuelva el concurso público para ... la dotación de este puesto, según informó este jueves el consejo rector del consorcio Ifmif Dones España, participado al 50% por la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Weber, ingeniero industrial, trabajó en la empresa privada antes de incorporarse al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del Ministerio de Ciencia en 2005. Con un centenar de publicaciones científicas en su haber, en 2013 se sumó al proyecto Ifmif Dones y trabajó cuatro años en el Centro Internacional de Investigación sobre Energía de Fusión (IFERC) en Rokkasho (Japón), donde se desarrolla el acelerador Lipac, una infraestructura clave para la futura construcción del acelerador de Escúzar. Como vicedirector coordina áreas como la contratación y el desarrollo del personal, las estrategias de financiación, la I+D y los principales procesos de adquisición del proyecto.

«Lo importante de mi nombramiento es que demuestra que Ángel ha montado un equipo competente y capaz, y que contamos con un consejo rector muy cohesionado», señaló Weber en declaraciones a esta redacción. Se felicitó por asumir el puesto en un momento en el que, con la firma del acuerdo MIDA, queda garantizada la estructura formal y la financiación del proyecto. «Es un hito importantísimo: lo que se firma es ya un contrato que implica a los institutos de los países que completan el 98,5% de la financiación», recordó.

Respecto a los principales retos que afrontará como director, los tiene claros: «Nuestra primera prioridad es completar el equipo –somos menos de los necesarios– y es urgente empezar a echar hormigón cuanto antes para preparar la planta y poder recibir los equipos tecnológicos».

En ese sentido, el presupuesto del consorcio Ifmif Dones España para 2026 recoge una partida de inversiones de 46,57 millones de euros destinada a la primera fase del contrato de la obra civil, que está previsto que comience a mediados de año, y 4,92 millones de euros para la plantilla, que debe crecer de los 65 empleados actuales a los 110 a lo largo del año.

El propio Ángel Ibarra valoró que el nombramiento de Weber refleja la «consistencia del equipo» y garantiza que «no vamos a tener altibajos». «Ha sido mi adjunto hasta ahora y era el sucesor natural. Puede llevar sobre sus hombros perfectamente el proyecto sin mayores dificultades», aseguró.

Respecto a la convocatoria pública del puesto, resaltó que «es el procedimiento normal por el que se gestionan este tipo de puestos», aunque su propio nombramiento fue distinto porque en aquel momento no había una estructura organizativa tan definida en el proyecto. Reconoció que se trata de un cargo «un poco especial, con un perfil muy técnico». «No espero una avalancha de candidaturas», admitió. Sería «natural» que el propio Moisés Weber sea uno de los aspirantes.