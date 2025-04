Urbanismo estudia pedir la eliminación del cableado en nuevas zonas del Albaicín

En septiembre de 2023, tras su llegada a la alcaldía de Granada, Marifrán Carazo aprovechó la visita del primera visita oficial del presidente de la ... Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para solicitar oficialmente la preparación de un nuevo Plan Alhambra. El importante efecto que el programa en marcha estaba –y está– teniendo en el patrimonio de la ciudad empujó a la regidora a pedir al máximo representante autonómico que valorara la extensión de las inversiones.

La idea no quedó en aquella comparecencia pública, sino que se ha ido desarrollando en silencio desde entonces. Hace solo unas semanas, en una de las comisiones informativas, una alusión del equipo de gobierno dejaba de relieve que la propuesta no solo no se había desechado, sino que se trabajaba en la elaboración de un listado de medidas que pudieran incorporarse al plan.

Este lunes, sin embargo, se reveló un nuevo detalle. Fue durante la comisión informativa de Urbanismo, donde el equipo de gobierno reconoció que valora la posibilidad de incluir en el futuro programa la eliminación del cableado en otras zonas del Albaicín.

El edil Enrique Catalina, responsable del área, fue quien desveló el deseo del equipo de gobierno a petición de la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez. La edil se había interesado por la posibilidad de extender la actuación que acaba de llevarse a cabo en una veintena de calles del barrio a otros puntos de la ciudad, tal y como le han reclamado los vecinos durante diferentes visitas a los distritos realizadas por la formación en los últimos meses.

Catalina admitió que sí forma parte de los planes municipales la realización de actuaciones como las ya ejecutadas en el Albaicín en otros puntos del barrio y aclaró que se trata de uno de los puntos a incluir en el nuevo Plan Alhambra. El dirigente, no obstante, aclaró que la voluntad de la concejalía no es dejarlo ahí, sino que todas las obras que actualmente se están preparando en la ciudad incluyan mejoras de este tipo en el proyecto.

La principal dificultad no estriba, sin embargo, en la realización de las obras, sino en que las empresas de telecomunicaciones escondan los cables bajo el suelo una vez que el Consistorio realice los trabajos. Como reconoció, el Ayuntamiento está teniendo problemas a la hora de que las empresas cumplan con este cometido en algunos de los lugares intervenidos. Como consecuencia de esta situación, la ciudad ha pasado de «rogar» a «perseguir» a las operadoras para que aprovechen la infraestructura ejecutada, según desveló Catalina.

Muralla zirí

El edil no solo aportó información novedosa del Plan Alhambra, sino que también confirmó avances en la recuperación de la muralla zirí. Según dijo, se avanza en la redacción del proyecto y se ha encargado ya la documentación de impacto patrimonial. Son trámites necesarios para poder poner en valor todo el sistema defensivo entre Puerta Monaita y el Arco de las Pesas.