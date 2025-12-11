Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los representantes de UPA reunidos con la delegada de Agricultura y su equipo. IDEAL

UPA pide apoyo para los ganaderos granadinos excluidos de las ayudas por la lengua azul

La organización agraria se reúne con la Delegación Territorial de la Agricultura para plantearle medidas urgentes para paliar problemas como la excesiva burocracia de las explotaciones

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:06

Comenta

Menor carga burocrática y medidas urgentes para solucionar los problemas del sector primario. Es la petición que han trasladado el secretario general de UPA Granada, ... Nicolás Chica Escanes y varios miembros de la comisión ejecutiva de la organización agraria, a la delegada de Agricultura, María del Carmen Reyes, y los jefes de servicio con los que se han reunido para contar en primera persona la preocupación del sector agrícola y ganadero de la provincia ante los numerosos problemas que les afectan.

