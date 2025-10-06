UPA Granada: «Si no llueve en las próximas semanas, se perderá bastante cosecha de aceituna» El secretario general, Nicolás Chica Escanes, advierte que la previsión de producción de aceite de oliva en la provincia depende en gran medida del cielo

UPA Granada valora con prudencia el aforo de aceite de oliva presentado por el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, que estima para la provincia 556.500 toneladas de aceituna para almazara, con las que se obtendría una producción de 117.200 toneladas de aceite de oliva, un 5,5% menos que la campaña anterior. Cifras que, no obstante, la variabilidad climática hace imposible asegurar su cumplimiento, ya que el proceso de maduración y acumulación de aceite se concentra en los meses de octubre y noviembre. De ahí que el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, sea muy realista y advierta: «Si no llueve en los próximos días, se perderá gran parte de la cosecha».

UPA Granada subraya que el desarrollo de la campaña está condicionado por la evolución meteorológica. Nicolás Chica Escanes recuerda el peso que tiene el olivar de secano en la provincia, que supone más del 90% del total de la superficie, y advierte que en amplias zonas los olivos ya presentan síntomas de estrés hídrico y se observa una caída temprana del fruto. De ahí que el secretario general de UPA Granada considere que el aforo de la Junta es ligeramente superior a las cifras que la Organización maneja a nivel interno, con las que «estimamos una producción que rondará las 100.000 toneladas de aceite». Desde UPA Granada «insistimos en que las precipitaciones de primavera ayudaron a recuperar parcialmente los olivares, pero el exceso de calor en junio dañó el cuajado y el tamaño del fruto».

En cuanto a los precios en origen, Nicolás Chica Escanes es claro: «Los precios deben estabilizarse en unas cifras con las que cubramos los costes de producción en el olivar tradicional». UPA Granada recuerda que el sector llega a esta campaña con un mercado estable, con precios en origen de 4,28 €/kg para el virgen extra en septiembre. Chica Escanes defiende que «no puede haber caídas artificiales en los precios; deben mantenerse estables, justos para el productor y razonables para el consumidor». «No hay motivos para que los precios no sigan su tendencia al alza hasta alcanzar al menos los 5 euros, cifra que estimamos clave para cubrir los costes de producción en el olivar tradicional y obtener un mínimo de rentabilidad», afirma Nicolás Chica Escanes.

Asimismo, UPA Granada destaca la buena evolución de la campaña de comercialización que está a punto de finalizar, por lo que «pedimos que la industria y la distribución garanticen márgenes que cubran los costes de producción, evitando la especulación o una presión a la baja de los precios», esgrime Nicolás Chica Escanes.

Granada, motor olivarero del sureste andaluz

Con más de 209.000 hectáreas de olivar para almazara, Granada representa el 16% de la superficie olivarera andaluza destinada a la producción de aceite. UPA Granada destaca la importancia del cultivo como generador de empleo rural y cohesión territorial, especialmente en comarcas como los Montes Orientales o Loja, donde el olivar tradicional es la principal actividad económica y fuente de ingresos. La Organización reclama a las administraciones medidas urgentes de apoyo al sector ante la sequía y la variabilidad climática, como planes de riego de emergencia, impulso al olivar tradicional y protección de la renta agraria. «Dependemos del cielo, pero también de las decisiones políticas. Sin agua ni precios justos, el olivar de Granada no tiene futuro», concluye el secretario general de UPA Granada