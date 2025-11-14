Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UPA Granada destaca la solidez de la demanda de aceite de oliva y la fidelidad del consumidor

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, destaca el magnífico inicio de la campaña de comercialización de aceite de oliva, condicionado por tres factores clave: una producción muy limitada, bajas existencias acumuladas y un precio en origen estable y razonable, por encima de los 4,5 euros/kilo

Ideal

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:56

Solidez de la demanda, fidelidad del consumidor y unos precios en origen razonables que ofrecen cierta rentabilidad al olivar tradicional. Esa es la valoración que ... hace el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, del inicio de la campaña de comercialización de aceite de oliva. Un comportamiento que, a su juicio, viene condicionado por tres factores clave.

