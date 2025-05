UPA Granada advierte de que las altas temperaturas pueden condicionar la próxima cosecha de aceite

Ideal Martes, 20 de mayo 2025, 16:06 Comenta Compartir

Una advertencia sobre el futuro y una crítica sobre el presente. El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, lanza un mensaje de preocupación ante la previsión de altas temperaturas en un momento crítico para la próxima campaña del olivar, a la vez que lamenta la intencionalidad de los mensajes que lanzan algunos operadores del sector. «Las expectativas sobre la próxima cosecha de aceite de oliva no son tan buenas como se pintan. La previsión de temperaturas más elevadas de lo normal coincidiendo con la floración del olivar pueden frustrar la campaña que viene. Hay que recordar que llevábamos dos años consecutivos de bajísimas producciones debido, en gran medida, a las temperaturas anómalas que se produjeron en este momento crítico para el olivar. Por eso me sorprende y preocupa el optimismo con el que parte del sector habla de la próxima cosecha», explica Nicolás Chica.

El secretario general de UPA Granada critica, igualmente, «los mensajes que se están lanzando por parte de determinados operadores, en los que muestran abiertamente su optimismo en alusión a que nos podemos encontrar ante una campaña excelente, casi de récord. Se trata de intervenciones que, como es obvio, tienen una clara intención de influir en la tendencia descendente de los precios en origen. Una situación que, a nuestro juicio, está totalmente injustificada». Y es que Nicolás Chica critica la «incoherencia» en la que se mueven los precios del aceite de oliva, sobre todo si los comparamos con la situación en la que se encontraban el año pasado. «Desde octubre se han vendido 867.992 toneladas de aceite de oliva. Eso supone que ya hemos comercializado más del 60% de lo que se ha producido este año en España, que es 1.410.493 toneladas. Es decir, volveremos a vender más de lo que producimos. En cambio, el precio en origen ha ido bajando, de forma incomprensible, hasta los 3,22 euros actuales de media, cuando la rentabilidad está por encima de los 5 euros. ¿Dónde está la ley de la oferta y la demanda?», se pregunta el secretario general de UPA Granada.

Nicolás Chica insiste en su apreciación: «Estamos ante un momento muy crítico del olivar, que es la floración. No podemos permitir que se lancen mensajes intencionados sobre el futuro cuando todavía tenemos que esperar a ver cómo se comportan las temperaturas y la climatología en general. Ya tenemos la experiencia de campañas anteriores en las que las anomalías climáticas nos hicieron sufrir las peores cosechas de la historia. El sector tiene que ser prudente, no dejarse arrastrar por el miedo a no vender. Campaña a campaña se demuestra que el consumidor es fiel a la grasa vegetal más sana y saludable que existe y que se vende todo lo que se produce. Por lo tanto, tranquilidad y fuerza para defender un precio justo por encima de los costes de producción en el olivar tradicional», concluye el secretario general de UPA Granada.