Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El catedrático Fernando Moreno. IDEAL

Fernando Moreno. Catedrático y premio nacional de Investigación

«En la Universidad y en Granadase hace muy buena investigación»

«No existe mayor motivo de alegría y satisfacción que nuestras investigaciones sean utilizadas por la sociedad»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:41

Comenta

En el laboratorio se mueve con gran destreza para explicar qué hace su grupo, nada fácil cuando se trata de cuestiones científicas. Aprovecha los encuentros ... con autoridades y gestores para contar la importancia de lo conseguido y lo que llegará. Fernando M. Moreno Navarro –Jerez de la Frontera, 1985– es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (UGR), con mención internacional –University of Nottingham, Reino Unido– y premio extraordinario de doctorado en ingeniería y arquitectura 2012-2013. También premio nacional de investigación este 2025, un reconocimiento a su trabajo diario y a su aportación a la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  4. 4 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  5. 5

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  6. 6 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8 Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva»
  9. 9

    «Hablar claro es un derecho democrático, no significa tener la lengua suelta»
  10. 10 Rescatan una furgoneta que se ha parado al borde de un precipicio en Gorafe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «En la Universidad y en Granadase hace muy buena investigación»

«En la Universidad y en Granadase hace muy buena investigación»