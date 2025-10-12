En el laboratorio se mueve con gran destreza para explicar qué hace su grupo, nada fácil cuando se trata de cuestiones científicas. Aprovecha los encuentros ... con autoridades y gestores para contar la importancia de lo conseguido y lo que llegará. Fernando M. Moreno Navarro –Jerez de la Frontera, 1985– es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (UGR), con mención internacional –University of Nottingham, Reino Unido– y premio extraordinario de doctorado en ingeniería y arquitectura 2012-2013. También premio nacional de investigación este 2025, un reconocimiento a su trabajo diario y a su aportación a la sociedad.

Actualmente es catedrático del área de Ingeniería de la Construcción de la Escuela de Caminos de Granada, y codirector de LabIC.UGR. Lo ha reconocido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la modalidad Ángela Ruiz Robles, en Transferencia de Conocimiento.

Moreno está vinculado a la Universidad granadina desde octubre de 2003, cuando llegó como estudiante; como investigador, desde octubre de 2008, y su primera vinculación como profesor fue en 2013. Masai, el asfalto inteligente y sostenible, es uno de sus grandes logros. Lo ha puesto en el foco nacional e internacional; está aplicándose hace años en carreteras y ahora en vía urbanas.

–¿Cuándo empezó a investigar?

–Durante mi proyecto fin de carrera. En lugar de un proyecto constructivo –lo normal en la época–, opté por realizarlo en la modalidad de investigación.

–¿Cuál fue su primera línea de investigación?

–Desde el inicio, las líneas de investigación de LabIC.UGR han estado ligadas a la sostenibilidad, por lo que mis primeros trabajos estuvieron ya relacionados con la reutilización y valorización de residuos en la fabricación de nuevas mezclas bituminosas. No obstante, la profesora Mayca Rubio –mi directora de tesis– y yo pronto nos dimos cuenta de que para poder fabricar materiales sostenibles de calidad había que ahondar en el conocimiento de su respuesta mecánica. Para ello, necesitábamos mejorar las herramientas de laboratorio existentes. Así, durante mi tesis decidimos estudiar en profundidad el comportamiento mecánico del principal modo de fallo de las carreteras y desarrollamos el método de ensayo a fatiga UGR-FACT® –University of Granada – Fatigue Asphalt Cracking Test–, que a día de hoy es una marca registrada de la universidad, con patente en explotación y está normalizado por Aenor.

–¿Le hace más ilusión que sea por transferencia de conocimiento, que en ocasiones es más complicado que la investigación en el laboratorio?

–El premio me hace una ilusión enorme lo mire por donde lo mire. Bajo mi punto de vista no pueden desligarse. No existe transferencia sin investigación en laboratorio, y el fin último de la investigación en laboratorio ha de ser la transferencia de conocimiento. Por ello, considero que este premio, en gran parte también reconoce mi trabajo de investigación en laboratorio. Quizás si tuviera que buscarle una ilusión 'extra' la encontraría en el hecho de haber sido pionero en dar visibilidad a la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y a nuestra universidad en esta área de investigación tan transversal y que tradicionalmente ha estado reservada a otros campos como la medicina, la química, la biología, etcétera.

–Ha recibido el galardón por ser referente mundial en ingeniería de carreteras y ferrocarriles sostenibles e inteligentes. ¿Cómo se hace para ser un referente internacional desde la UGR?

–Con mucha ilusión, trabajando mucho y sobre todo, estando muy bien acompañado. Jamás habría llegado hasta aquí sin mis compañeros de LabIC.UGR, pero tampoco sin el apoyo de los compañeros de la escuela y la universidad, ni el de los compañeros de otras universidades, administraciones públicas y empresas, que me han enseñado mucho y han confiado en mí y en mi trabajo. Aprovecho para darles las gracias desde aquí y compartir este reconocimiento con ellos.

–¿Está contento con la aceptación del Masai en Granada? ¿Y en el resto del mundo?

–Considero que el fin último de la investigación en laboratorio ha de ser la transferencia de conocimiento. Por ello, para un investigador no existe mayor motivo de alegría y satisfacción que sus investigaciones sean utilizadas por la sociedad. Y si además es en tu casa, aún mayor motivo.

–¿Habrá novedades destacables pronto con el Masai?

–Intentaremos que sí. En la actualidad estamos trabajando en el estudio de nuevos aditivos y diseños que permitan reducir aún más su huella de carbono y seguir aumentando sus prestaciones mecánicas. Además, también estamos trabajando en el desarrollo de sensores y otros dispositivos tecnológicos que puedan ser integrados para incrementar su funcionalidad.

–¿Han intentado ficharlo en alguna ocasión de otra universidad, instituto científico o empresa?

–A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido proposiciones tanto de universidades y centros de investigación como de empresas. No obstante, siempre he tenido un sentido arraigo y de pertenencia muy alto por la Universidad de Granada y nunca me he planteado abandonarla. Me hace muy feliz la idea de trabajar cada día por contribuir a mejorarla.

–¿Se hace buena investigación en la UGR? ¿Y en Granada?

–Muy buena. La Universidad y Granada son referentes mundiales en muchos campos de investigación. Tengo la suerte de viajar y visitar universidades por todo el mundo, y me da mucha alegría ver las buenas referencias que tienen de Granada en tantos sitios.

–¿Qué es prioritario para aumentar la transferencia del conocimiento?

–La confianza de las empresas y administraciones públicas en el trabajo de investigación que se realiza. Esa confianza es la que hace que se involucren tanto técnica como económicamente, en terminar de darle forma y se consiga saltar de la investigación básica realizada desde la universidad, hasta el mercado.

–¿Se habla mucho de los modelos económicos basados en el conocimiento, que en Granada se está hablando mucho, el futuro debe estar basado en estos sistemas?

–Sin duda. El conocimiento es la base para el desarrollo social y tecnológico, y por ende, para el desarrollo económico. También lo considero fundamental para el desarrollo personal. Por ello, desde la universidad debemos de esforzarnos por seguir generándolo y transfiriéndolo a la sociedad.

–¿Por último, que va a hacer con el premio?

–Pues aún no he tenido mucho tiempo de pensarlo, pero seguro que parte lo destinaré a seguir mejorando mi formación y a invitar a los compañeros para celebrarlo.