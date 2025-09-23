El único bar 'Konkohones' que ofrece tapas españolas en la calle Elvira

María Dolores Martínez Martes, 23 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Lo primero que llama poderosamente la atención de este bar de tapas en la calle Elvira es su nombre, Konkohones. Sin embargo, basta hablar unos minutos con su propietaria para darse cuenta de que lo suyo fue una declaración de intenciones. Sonia Marín nació, creció y estudió en Alemania, pero un día se vino a Granada junto a su marido, Francisco Javier. A su hijo Mauri le gustaba mucho nuestra ciudad y decidió vivir aquí. Al convertirla en abuela, Sonia lo tuvo claro. «Todo el dinero que teníamos ahorrado para comprar una casa lo invertimos aquí para montar un negocio y llevarlo en familia. Para eso hay que tener un par de..». Y más aún, si tenemos en cuenta que Sonia trabajaba en un bufete de abogados y su marido en una fábrica de andamios. Ahora, Sonia regenta este bar junto a sus hijos Mauri y Víctor. Lo abrieron el 5 de abril y han sido muchos los esfuerzos que han tenido que hacer desde entonces para sacar adelante el negocio. «Al principio todo cuesta más porque había que arreglar y comprar muchas cosas, el traspaso no ha sido nada barato y junio y julio han sido complicados. Luego me han explicado que es algo normal en Granada». De momento, «no nos podemos quejar, aunque puede ir mejor, evidentemente». A esto hay que añadir el hecho de que en la calle Elvira «somos los únicos españoles que ofrecen tapas, ya que la mayoría de los negocios que hay aquí son de kebab y de souvenirs».

Para marcar la diferencia, esta familia apuesta precisamente por lo más genuino de nuestra tierra a través de una gran variedad de tapas, raciones, entrantes, bocadillos, tablas y postres. De hecho, «tenemos todo muy fresco y la carne viene dos veces a la semana. No hay nada de congelados y las patatas las hacemos nosotros». Entre los platos estrella, diseñados por su hijo Mauri gracias a su experiencia en hostelería, destaca la carrillada, el tomate relleno de burrata, la tabla 'konkohones, las albóndigas en salsa, la tosta con queso de cabra y mermelada con pimientos y la tosta de queso parmesano con tomate seco.

Entre los próximos proyectos se encuentra sacar adelante el actual bar, ampliar la carta y, a partir de ahí, «abrir otro local» que se llamará igual. Por ahora, «es muy complicado encontrar gente. Como tengo cuatro hijos, habrá que repartirlos en los dos negocios porque en un futuro será para ellos».